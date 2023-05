WAGs dos playoffs da NBA, quem está nas finais?

Lakers, Nuggets, Heat e Celtics estão lutando como o inferno para conseguir seus ingressos para as finais da NBA… então vamos conhecer as adoráveis ​​senhoras que estão apoiando os últimos times restantes nas Conferências Leste e Oeste!!

Do lado dos Lakers, Queen James terá a companhia de Malik Beasley linda senhora, Montana Yao dar D’Angelo Russell parceiro de, Laura — ambos recentemente receberam novos bebês no mundo!!

Falando em bebês… Estrela defensiva do Nuggets Kentavious Caldwell-Popeesposa de McKenzieestá grávida no momento, então eles têm muito o que comemorar fora da quadra. DeAndre Jordanesposa de betania pode estar na multidão com sua nova adição também!!