Wanda Nara confirma término com Mauro Icardi: Minha novela turca ou argentina

Canda Nara tirou todas as dúvidas sobre sua situação com Mauro Icardiapós revelar que estava solteira.

Em uma transmissão ao vivo com sua irmã Zairaum fã perguntou “Você está em um relacionamento?”, Ao que Wanda respondeu: “eu estou separado.”

Mauro Icardipor sua vez, se manifestou sobre sua situação atual com Wanda: ele postou uma foto com ela, tomando um chimarrão [Argentine tea], ao qual acompanhou o seguinte texto. “Minha novela turca. Ou argentina.”

É uma situação que a própria Wanda confirmou ao LAM (TV América) e ainda esclareceu se tem ou não relação com L-Gante ou trabalharia com China Suárez.

“Sou muito amiga do Elian e acredito sim na amizade entre homem e mulher. Posso dormir na mesma cama que ele e nada acontece”, disse ela sobre o vínculo com o cantor e acrescentou que “somos muito próximos amigos. Amo muito a família dele, ele ama muito a minha família. Compartilhamos momentos e temos uma vibe muito boa”, disse ela.

Wanda fez referência à festa de Bresh, da qual China Suarez também participou. “Eu vi ela lá. Eu cheguei primeiro e depois todo mundo chegou. Não tenho problema com ninguém, perco a memória facilmente se não fosse vocês me lembrando o tempo todo”, referindo-se a sua possível relação de trabalho com o ex-namorado de Icardi arremessar.