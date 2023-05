‘War room s***’: Dana White explica como Dustin Poirier vs. Justin Gaethje 2 se tornou a luta pelo título BMF

O presidente do UFC, Dana White, acredita que a revanche entre Dustin Poirier e Justin Gaethje na luta principal do card do UFC 291 em julho é uma representação perfeita do que o título da BMF representa.

White anunciou o confronto na terça-feira para o retorno da promoção a Salt Lake City em 29 de julho, e diz que a ideia de colocar o título em disputa ocorreu durante uma recente reunião de matchmaking.

“[It was] sala de guerra merda”, disse White aos repórteres na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 73. “Toda terça-feira nós estávamos lá, e enquanto estávamos montando o card para Utah, pensamos que Poirier e Gaethje é uma luta incrível. Masvidal se aposentou, então colocamos o BMF [title on the line].”

A única vez que o cinturão BMF esteve em jogo foi na luta principal do UFC 244 entre Jorge Masvidal e Nate Diaz em novembro de 2019 – uma luta que Masvidal venceu por nocaute técnico no Madison Square Garden.

Como “Gamebred” foi retirado das competições, o cinturão volta a ser o centro das atenções. Se isso será ou não outra raridade, ou uma coisa regular para o título ser um prêmio em destaque para a promoção, ainda não se sabe.

“Você não tem ideia de quantos desses lutadores querem lutar pelo título do BMF”, explicou White. “Todos querem lutar pelo cinturão. É divertido, é diferente, então faremos de novo.

“Quando você pensa em fazer isso em primeiro lugar, [Masvidal and Diaz] eram os dois caras certos, e eles também – esses são os dois caras certos [for the second BMF title fight]. Esteja essa coisa em jogo ou não, essa luta é o que é. Todo mundo quer esse cinturão, então que diabos?”