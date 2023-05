Warriors respondem à derrota no jogo 1 e derrotam o Lakers para igualar a série

Klay Thompson marcou 30 pontos com oito bolas de 3, Estado Dourado limitado Anthony Davis enquanto permite Lebron James 23 pontos, e o atual campeão guerreiros empatou a semifinal da Conferência Oeste com o Los Angeles Lakers em um jogo cada, com uma vitória de 127-100 na noite de quinta-feira.

Stephen Curry somou 20 pontos e 12 assistências como Splash Brother Thompson brilhou para ajudar o Golden State a fazer mais 21 arremessos de 3 pontos – dando aos Warriors um recorde da NBA para a maioria nos dois primeiros jogos de uma série de playoffs com 42. James‘ cavaleiros acertar 40 contra Atlanta no segundo turno de 2016.

Treinador Steve Kerr mudou as coisas e inseriu JaMychal Green na equipe titular para Kevon Looneyque teve o recorde de sua carreira com 23 rebotes no jogo 1, mas está lidando com uma doença. Kerr teve como objetivo dar uma aparência diferente com opções de gol e talvez mais chances de lance livre, atacando Davis na pintura – onde o Golden State foi totalmente derrotado na derrota por 117-112 na estreia.

Guerreiros assumiram o controle no segundo tempo

A cesta de Thompson com 7:48 restantes no terceiro deu Estado Dourado sua maior vantagem em 82-64 e o guerreiros rolou de lá. Os Warriors tiveram mais pontos de quebra rápida e pontos na pintura. JaMychal Green igualou o recorde de sua carreira nos playoffs com 15 pontos, enquanto Draymond Verde contribuiu com 11 pontos, 11 rebotes e nove assistências depois de insistir que precisava ficar mais agressivo.

A série melhor de sete muda para Os anjos para o jogo 3 no sábado.

Lakers desaparecem e se contentam com divisão em San Francisco

James arremessou 6 para 8 no primeiro com um par de 3s para 14 pontos como o Lakers levou 33-26. Ele recuperou uma bola perdida e a deixou voar para um bonito 3 com 7:47 antes do intervalo, mas o guerreiros foram demais.

Davis seguiu seu brilhante desempenho no Jogo 1 – 30 pontos, 23 rebotes, cinco assistências e quatro tocos e 11 em 19 arremessos – com 11 pontos em 5 de 11, sete rebotes, quatro assistências e três bloqueios.

Estado Dourado superou o Lakers por 84-47 no segundo e terceiro quartos – registrando dois quartos de 40 pontos no mesmo jogo de playoff pela primeira vez na história da franquia.

maluco recebeu grandes rugidos ao sair do banco para sua primeira ação faltando 3:41 para o fim da primeira. Ele pegou oito rebotes e marcou seis pontos jogando pouco menos de 12 minutos.

Kerr não estava preocupado antes do jogo 2, apontando como o Golden State perdeu o jogo 1 do Finais da NBA em casa para Boston ano passado antes de ganhar tudo.

O guerreiros também se recuperou de uma desvantagem de 2 a 0 na série do primeiro turno para vencer Sacramentoo primeiro campeão a fazê-lo.

dia do klay

Thompson arremessou 11 para 18 e 8 de 11 de profundidade. Seus 19 pontos no primeiro tempo foram os maiores em uma disputa de pós-temporada desde que ele marcou 21 no jogo 6 contra o foguetes em 2019.

sequência de teclas

O guerreiros desafiou uma chamada de falta ofensiva em Andrew Wiggins com James defendendo na marca de 2:50 do segundo quarto. A ligação foi anulada e um bloqueio foi aplicado a James, e um Lakers auxiliar recebeu um técnico durante o processo de revisão – e o guerreiros converteu todos os três lances livres para liderar 60-50 antes Thompson‘s 3 da próxima vez para baixo.

Sugestões

Lakers: James foi -27 em três quartos. A única vez que ele teve um mais-menos pior em três em um jogo de playoff foi no jogo 1 de uma série do segundo turno contra o Pistões em 2006. … Em uma grande mudança em relação ao Jogo 1, o Lakers não cobrou seus primeiros lances livres até 1:03 antes do intervalo e suas quatro tentativas corresponderam à segunda menor no primeiro tempo desta temporada.. … Treinador presunto darwin desafiou seus jogadores a continuar correndo na defesa para reduzir a velocidade e a capacidade dos Warriors de voar pelo chão. Ele também jogou Davis e James minutos mais longos na abertura da série do que o planejado – quase 44 para Davis e 40 para James.

guerreiros: Moisés Moody somou 10 pontos e sete rebotes fora do banco e Gary Payton II sete pontos e cinco bolsas como Estado Dourado controlou o copo durante todo o jogo. … JaMychal Green conquistou sua primeira vaga nos playoffs desde 26 de abril de 2019, pelo Clippers contra o Warriors no jogo 6 do primeiro turno. … Os 21 arremessos de 3 do Golden State na abertura corresponderam ao maior número na história da franquia em um jogo de playoff. … Golden State melhorou para 20-6 no jogo 2s datando da corrida pelo título de 2014-15.