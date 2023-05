Warriors respondem às derrotas em LA e forçam o jogo 6 com exibição dominante em casa

Stephen Curry somou 27 pontos e oito assistências, Andrew Wiggins somou 25 pontos, sete rebotes e cinco assistências, e o atual campeão Golden State Warriors evitou a eliminação ao derrotar o Los Angeles Lakers 121-106 no jogo 5 das semifinais da Conferência Oeste na noite de quarta-feira.

Lebron James fez 25 pontos e nove rebotes para Os anjos. Anthony Davis somou 23 pontos e nove rebotes, mas foi para o vestiário tarde depois de parecer levar uma pancada na cabeça de Kevon Looney.

Austin Reaves fez uma cesta de 3 pontos com 5:25 para jogar que cortou o guerreiros‘ levam a dígitos únicos em 104-95 apenas para Curry para responder com cinco pontos seguidos, então ele acertou outro figurão após D’Angelo Russell conectado das profundezas.

Draymond Verde contribuiu com 20 pontos e 10 rebotes como Estado Dourado jogou uma defesa dura que levou a melhores chances no lado ofensivo – assim como o técnico Steve Kerr desafiou sua equipe.

Warriors esperam levar impulso para o sul da Califórnia

Agora, está de volta para O para o jogo 6 na noite de sexta-feira com o Lakers 5 a 0 em casa nesta pós-temporada, tendo vencido oito jogos consecutivos em casa desde a derrota para o touros em 26 de março.

Estado Dourado está tentando se recuperar de um déficit de 3 a 1 na série pela segunda vez na história da franquia e tentará vencer mais uma para trazer o jogo 7 de volta ao centro de perseguição no domingo. O guerreiros recuperou de 3-1 para baixo nas finais da Conferência Oeste de 2016 contra Cidade de Oklahoma.

Curry bata a campainha do intervalo com uma bola de 3 pontos Lonnie Walker IV já que o Warriors assumiu a liderança por 70-59. Os 70 pontos no primeiro tempo foram o maior Golden State nos playoffs desde que marcaram 72 na vitória do jogo 6 no primeiro turno sobre o Clippers em 2019. O último time a marcar 70 ou mais no primeiro tempo de um jogo de playoff contra o Lakers foi Fénix com 71 no jogo 4 da segunda rodada de 2000.

Verde e Wiggins se revezava James e o Golden State tentou tirar Davis fora de ritmo depois de fazer 23 pontos, 15 rebotes, três roubos de bola e duas assistências no jogo 4.

Curry acertou 12 de 24, mas apenas 3 de 11 de longa distância saindo de seu terceiro triplo-duplo no playoff da carreira em uma derrota no jogo 4 por 104-101.

Visual da escalação

O guerreirosque usou cinco combinações de escalação em seus 11 jogos iniciais da pós-temporada, ficou com Gary Payton II pelo segundo jogo consecutivo – e valeu a pena.

Ele marcou 13 pontos e converteu uma jogada oportuna de três pontos com 7:34 restantes para ir com seis rebotes.

Jordan Poole saiu do banco e acertou seus primeiros 3 desde o jogo 1 no final do segundo quarto, depois de fazer 0 a 8 nos três jogos anteriores.

Klay Thompson lutou novamente. Ele acertou 3 a 11 na derrota de segunda-feira, marcando apenas a oitava vez em seus 150 jogos de pós-temporada que marcou em um dígito – e três dos sete anteriores vieram antes Kerr tornou-se treinador em 2014.

Na quinta-feira, ele errou seus quatro arremessos iniciais e 6 de seus primeiros sete para terminar com 10 – mas tem um histórico de desempenhos espetaculares no jogo 6 e volta para O com chance de brilhar.

Sugestões

Lakers: Os anjos foi derrotado por 18-17 no primeiro tempo e 48-38 no geral. … O Lakers marcou 20 pontos fora do guerreiros‘ 14 viradas, mas cometeu 16 levando a 20 pontos do Warriors. … James nunca desperdiçou uma vantagem de 3-1 na série de playoffs. … O Lakers perdeu apenas seis vezes desde 19 de março (17-6).

guerreiros: Seis Warriors contabilizaram sete 3s no primeiro quarto depois Estado Dourado fez apenas 12 no total no jogo 4 (12 de 41). … Golden State está com 16-4 no jogo 5s e 8-2 ao enfrentar a eliminação desde a corrida pelo título de 2015, incluindo 4-2 em casa. Além disso, os Warriors estão 34-12 em jogos de pós-temporada após uma derrota.