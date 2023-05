Washington pode precisar de um novo nome novamente, falha em registrar ‘Comandantes’

Tele Comandantes de Washington falhou em registrar a marca NFL novo nome da equipe e pode ter que mudá-lo pela terceira vez em três anos se o recurso for negado, de acordo com o advogado Josh Gerben.

Gerben twittou que as duas principais razões pelas quais o processo de marca registrada não seguiu o caminho da franquia é por causa de um TM existente para “clássico dos comandantes” — o nome de um jogo anual de futebol universitário entre os Força do ar e Exército equipes – e devido a inscrições pendentes de Martin McCaulayum homem da área de DC que registrou marcas tentando adivinhar o novo apelido da organização.

Em meio a relatos de venda, treinador dos Commanders só quer “focar no futebol”PA

McCaulay afirmou que entregará gratuitamente qualquer marca registrada que a equipe precise, mas sempre pode desistir no final.

Se a equipe não puder registrar o nome, eles ainda poderão usá-lo, mas terão dificuldade em impedir que vendedores terceirizados ofereçam mercadorias não oficiais do Commanders.

Também é possível que a nova propriedade comece do zero com um novo nome se o processo de marca registrada falhar.

Comandantes confiantes no processo de marca registrada

Washington precisará de um forte argumento legal para explicar por que o nome do time não será confundido com o jogo de futebol Força Aérea x Exército e espera que McCaulay mantenha sua palavra de garantir a marca registrada.

Um porta-voz da equipe está confiante de que essas duas coisas acontecerão para Washington registrar a marca “Comandantes”, de acordo com ProFootballTalk.

“A recente ação não final do escritório de marcas registradas é uma etapa normal do processo de registro de marcas registradas”, disse um porta-voz da equipe PFT. “Responderemos à ação do Escritório de Marcas e estamos confiantes de que nosso registro será emitido.

“Em particular, não há possibilidade de confusão entre nossas marcas COMMANDERS e o jogo de futebol COMMANDERS’ CLÁSSICO entre o Exército e a Força Aérea. Não acreditamos que quaisquer registros de marca obtidos por posseiros que tentaram capitalizar o nome do Clube mudança deve ficar no caminho de nossos registros.”