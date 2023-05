Webedia Brasil Oferece Oportunidades de Emprego em dois Estados; Confira!

A Webedia, empresa mediatech e uma das líderes mundiais no mercado de entretenimento digital, com mais de 15 anos de história, está em busca de novos colaboradores nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Posto isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são os postos de trabalho ofertados:

Analista de Conteúdo JR – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Planejamento SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Relações Públicas SR – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista Editorial SR (Branded Content) – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos de Diversidade – Rio de Janeiro – RJ e São Paulo – SP – Banco de talentos;

Especialista de Planejamento – São Paulo – SP – Efetivo;

Estagiário em Produto – Rio de Janeiro – RJ – Estágio;

Estágio em Editorial – Rio de Janeiro – RJ – Estágio;

Gerente de Contas – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Webedia Brasil

Contando um pouco mais sobre a Webedia, vale ressaltar que, com 15 anos de expertise em audiências no meio digital e publishing, estabelece parcerias com os principais criadores, produtores, emissoras e marcas para desenvolver um processo único de produção e distribuição de conteúdos em todas as plataformas.

Além disso, operando em mais de 15 países, estrutura suas atividades em torno de divisões complementares: distribuição de conteúdo, redes de mídias, gestão de criadores e estúdios de produção.

Por fim, a Webedia Brasil conta ainda com 10 estúdios (entre RJ e SP), incluindo a Arena Webedia em SP, que tem capacidade para até 80 pessoas e pode ser utilizada para eventos de games e entretenimento.

Como se inscrever?

Agora que a lista de vagas já foi exposta, a candidatura acontece de maneira bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

