Wembanyama sabia que o Spurs ganharia a primeira escolha e jogaria em San Antonio: o universo me disse

Victor Wembanyamao prodígio francês de 2,21 metros, parece emocionado com o fato de incentivo de São Antônio foram os vencedores do Draft Lottery com a escolha nº 1 no Draft de 2023 para selecioná-lo.

“Existe uma relação especial entre a França e os Spurs por causa Tony Parkeré claro, e também Boris Diaw”, disse Wembanyama em declarações à CBS.

“Eu sei que metade da França, senão todo o país, queria que os Spurs tivessem a primeira escolha. Então eu estava assistindo a todos e todos estavam felizes, então eu estava feliz”, reconheceu o jovem de 19 anos chamado para reescrever NBA história com Santo Antonio.

Wembanyama sabia que isso iria acontecer

Enquanto todo o mundo do basquete esperava pelo resultado do Loteria do draft da NBA quem parece ter sido claro sobre o resultado foi o próprio Wembanyama: “Sem querer me gabar, mas eu sabia o que ia acontecer e na verdade me gravei dizendo isso esta manhã a caminho do treino. Então, sim, o universo me disse . Sonhos, sentimentos… às vezes acontece, mas nunca é errado, é certo.”

Tony Parker parabeniza Wembanyama

Uma das pessoas que mais comemorou a escolha número 1 no Draft de 2023 para selecionar Wembanyama foi Tony Parker, dono ASVEL Lyon-Villeurbanne.

“Sim, ele vai para o Spurs! Estou orgulhoso de você”, parabenizou o lendário armador francês, que jogou 17 temporadas pelo Spurs, conquistando quatro títulos da NBA.