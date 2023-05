WGA Strike Banner sobrevoa os estúdios, ‘Paguem os roteiristas, seus buracos de IA’

No terreno, os escritores continuam a embalar os piquetes como o Strike entra em sua terceira semana … com nenhum dos lados mostrando sinais de acabar com o impasse.

A greve definitivamente está ficando feia … além do banner do avião, um enorme rato inflável apareceu do lado de fora do Amazon Studios … o enorme roedor está segurando sacos de dinheiro, vestindo um smoking e fumando um charuto. A mensagem aqui é tudo menos sutil.