Whatsapp deixará de funcionar para ESTAS pessoas: Confira quem são!

O WhatsApp, assim como outros aplicativos de mensagens, revolucionaram a comunicação entre as pessoas no mundo. Sendo assim, o WhatsApp está sempre em constante evolução, buscando atender as necessidades de seus usuários. Essa evolução é feita através de atualizações constantes no aplicativo.

No entanto, essas atualizações do WhatsApp podem acabar sendo um problema para alguns usuários. Nesse sentido, recentemente, a empresa deixou vazar a informação de que alguns aparelhos celulares deixarão de receber os serviços do aplicativo. Pelo menos 48 smartphones serão afetados.

Sendo assim, serão 46 aparelhos que utilizam do sistema Android e 2 que utilizam do sistema iOS, que deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp a partir do dia 31 de dezembro deste ano. Com isso, os usuários que possuem esses smartphones terão a opção de trocar o aparelho por um modelo mais atual, ou terão de utilizar outro aplicativo de mensagens que não seja o WhatsApp.

LISTA:

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

iPhone 5

iPhone 5C

Sony Xperia Arc 5

Sony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Glaaxy Trend

Mini Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy Núcleo

LG Optimus NitroHD

LG Optimus L7

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L5 Duplo

LG Optimus L5

LG Optimus 4XHD

LG Optimus F3Q

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus F5

LG Optimus L2II

LG Optimus L3II

LG Optimus L3 II Dual

LG Lucid 2

LG Aprovar

E mais.

O novo recurso do aplicativo de mensagens, que irá impossibilitar alguns aparelhos de utilizá-lo, é uma ferramenta para salvar e editar os contatos em uma lista bem organizada. Sendo assim, a partir de agora, não será mais necessário salvar os contatos na lista do telefone para que eles apareçam na lista do aplicativo.

Desta maneira, a rede social irá permitir que seus usuários salvem e gerenciem os contatos dentro do próprio aplicativo. Com isso, não será mais necessário sair do app para adicionar a pessoa, e só então iniciar uma conversa com ela.

Como ouvir áudios do WhatsApp de forma sigilosa

É muito comum em aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, que as pessoas não possam responder as mensagens no momento em que recebem, principalmente mensagens de áudio. No entanto, muitas vezes o usuário que recebe a mensagem fica curioso para saber do que se trata, mesmo não podendo responder no momento, mas os áudios mostram quando são ouvidos.

Sendo assim, o primeiro método para ouvir mensagens de áudio no WhatsApp sem que o remetente saiba é encaminhando a mensagem para si mesmo. Para isso, basta criar um chat consigo mesmo no aplicativo, através dos seguintes passos:

Primeiro, salve seu próprio número como um novo contato no WhatsApp ;

; Em seguida, clique na mensagem de áudio, pressionando-a, e selecione a opção “encaminhar”. Nesta etapa, é muito importante tomar cuidado ao pressionar o áudio, para que não acabe ouvindo a mensagem;

Agora, procure seu próprio nome entre os contatos do WhatsApp para que seja o destino da mensagem de voz encaminhada.

Pronto! Desta maneira, apesar de ouvir a mensagem de áudio através do chat consigo mesmo, o remetente não terá como saber que você já escutou. Com isso, é possível ouvir a mensagem e respondê-la em outro momento oportuno.

Além deste método, também é possível ouvir mensagens de áudio no WhatsApp, sem que o remetente saiba, ao desabilitar a confirmação de leitura nas configurações do aplicativo. No entanto, através deste método, o usuário também ficará impedido de saber quando seus contatos leem ou escutam as mensagens enviadas.

Para desabilitar a confirmação de leitura do Whatsapp, basta ir na aba “Configurações” e, em seguida, selecionar a opção “Privacidade”. Agora, desabilite a opção “Confirmação de leitura” e já será possível escutar os áudios sem que o remetente saiba, e sem pressa para responder. Também é possível utilizar este método apenas por um momento, e em seguida ativar a confirmação de leitura novamente.



