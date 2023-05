Whatsapp Lançará Nova Função: Descubra Qual É!

Com o avanço da tecnologia, as redes sociais revolucionaram os meios de comunicação de nossa sociedade. Sendo assim, surgiram muitos aplicativos com o intuito de aproximar as pessoas, com o destaque para o Whatsapp, aplicativo de mensagens amplamente utilizado e que facilita o contato pessoal. Além disso, o Whatsapp está sempre em constante evolução através de atualizações, e ferramentas como os “tracinhos” de visualização das mensagens.

Nesse sentido, um novo “tracinho” nas mensagens do Whatsapp está previsto para ser adicionado no aplicativo. Mas, primeiro, é necessário entender o que os “tracinhos” já existentes fazem dentro do aplicativo.

“Tracinhos” do Whatsapp

Os “tracinhos” dentro do aplicativo do Whatsapp são ferramentas que indicam a situação das mensagens enviadas. Em outras palavras, eles dão aos usuários uma noção geral sobre a mensagem que foi enviada.

Sendo assim, caso a mensagem apresente um tracinho cinza, isso significa que ela foi enviada com sucesso pelo usuário. Já os dois tracinhos cinzas representam que a mensagem, além de enviada com sucesso, foi recebida pelo aparelho celular do destinatário.

Além disso, o Whatsapp também mostra para o usuário quando a mensagem foi lida, fazendo com que os dois tracinhos cinzas fiquem azuis. No entanto, essa ferramenta que indica a visualização pode ser alterada pelo usuário, por questões de privacidade e preferências.

Isso porque muitas pessoas recebem as mensagens, mas não podem responder naquele momento. No entanto, ficam curiosas para ver o que está escrito, então, desabilitam os tracinhos azuis do “visualizado” para que o remetente não saiba que a mensagem foi lida, e respondem em um momento oportuno.

Novidade no aplicativo

Os rumores sobre um novo tracinho nas mensagens do Whatsapp já é antigo, e muitas pessoas acreditam que não passa de um boato, pois o tempo passou e nada aconteceu. No entanto, essa nova ferramenta no aplicativo está cada vez mais próxima, e servirá como uma confirmação adicional para os envios de mensagens.

Como dito, os dois tracinhos azuis indicam uma confirmação de leitura por parte do destinatário da mensagem. Por outro lado, o terceiro tracinho que será adicionado ao Whatsapp permitirá ao usuário saber quando houve uma captura de tela na conversa.

Sendo assim, o chamado “print” passará a ser identificado de uma maneira simples. Com isso, é importante ficar atento, pois essa ação não será mais secreta dentro do aplicativo do Whatsapp.

Como ouvir áudios de maneira sigilosa

Existem duas maneiras de ouvir os áudios recebidos no Whatsapp sem que o remetente saiba, que funcionam tanto para celulares Android e iOS. Sendo assim, o primeiro método é encaminhando a mensagem para si mesmo. Para isso, basta criar um chat consigo mesmo no aplicativo, através dos seguintes passos:

Primeiro, salve seu próprio número como um novo contato no Whatsapp;

Em seguida, clique na mensagem de áudio, pressionando-a, e selecione a opção “encaminhar”. Nesta etapa, é muito importante tomar cuidado ao pressionar o áudio, para que não acabe ouvindo a mensagem;

Agora, procure seu próprio nome entre os contatos do Whatsapp para que seja o destino da mensagem de voz encaminhada.



Você também pode gostar:

Além deste método, também é possível ouvir mensagens de áudio no Whatsapp, sem que o remetente saiba, ao desabilitar a confirmação de leitura nas configurações do aplicativo. No entanto, através deste método, o usuário também ficará impedido de saber quando seus contatos leem ou escutam as mensagens enviadas.