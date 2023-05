Will Forte diz que os resíduos dos escritores foram reduzidos pelo streaming, conserte isso primeiro

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ.com

Will Forte diz que os escritores de Hollywood podem ficar na linha de piquete por mais tempo do que o previsto se não conseguirem o tipo de dinheiro que costumavam … o que mudou muito devido à tecnologia.

O ex-aluno do ‘SNL’ estava mostrando apoio na quarta-feira com manifestantes do lado de fora da sede da Sony em Culver City – e ele discutiu conosco sobre um dos principais pontos de discórdia nas negociações do WGA com executivos de estúdio … ou seja, uma queda acentuada em residuais ganhos na TV.

Como explica Will, os escritores costumavam ganhar dinheiro extra toda vez que seu trabalho ia ao ar – isso é mais do que o normal para fazer o trabalho. No entanto, na era da programação de streaming primeiro, esses resíduos foram pelo ralo.

Não apenas isso, mas Will diz que há menos episódios por temporada sendo feitos atualmente. Enquanto uma temporada regular na TV a cabo ou em uma rede antigamente costumava exibir mais de 20 episódios – os programas de streaming agora são muito mais curtos, com cerca de 10 episódios por temporada ou menos.

Resumindo … os escritores se ferraram ao serem pagos em várias frentes – que é uma das grandes razões pelas quais essa greve está acontecendo … entre outros fatores, como IA, pessoal, etc.

Considerando que o cenário da mídia mudou drasticamente nos últimos 10 a 15 anos… Will prevê que esse impasse vai durar um pouco. Existem algumas correções importantes que os roteiristas exigem em qualquer novo acordo – e os estúdios precisarão atendê-las no meio do caminho.

A questão … quanto tempo isso vai durar? O conteúdo está sendo lançado em um ritmo muito mais rápido do que o último ataque, então os estúdios provavelmente têm coisas no cofre e podem esperar um pouco.