Will Levis impressiona os fãs na estreia do minicamp de novato dos Titãs, mas é muito cedo para animá-lo?

Fvermes Kentucky quarterback Will Levis já fez sua estreia nos treinos com o Titãs do Tennesseedepois de ser selecionado na segunda rodada do Draft da NFL.

Embora ele tenha caído no primeiro round, alguns fãs já estão entusiasmados depois de ver alguns clipes dele acertando alguns passes no Minicamp de novatos dos Titãs. No entanto, esta situação ainda está muito longe da temporada regular NFL ação, e os observadores devem ser cautelosos ao fazer previsões ousadas.

De acordo com Lance Zierlein da NFL.comLevis tem o braço para vencer as coberturas em todos os três níveis, mas a colocação e a precisão inadequadas criaram muitos arremessos inacessíveis.

Ele é um bom corredor fora do bolso, mas precisa melhorar sua sensação de pressão e sua consistência ao lançar em movimento. guarnições acredita que talento de levis vale a pena um investimento, mas pode exigir um treinador de zagueiro talentoso e um plano paciente para fortalecer sua mecânica, reconstruir sua confiança e explorar um esquema ofensivo que melhor se adapte a ele.

Embora Levis tenha potencial para ser um salvador de franquias, é muito cedo para pular no trem do hype

Levis tem potencial para ser um salvador da franquia, mas os fãs devem evitar fazer previsões ousadas até depois do verão. Isso é muito cedo para pular no trem do hype Levisjá que ele só jogou contra um monte de caras que provavelmente nunca farão uma NFL lista.

Também é importante notar que os clipes do minicamp rookie não fornecem informações suficientes sobre sua compostura no bolso sob pressão.

Enquanto isso, Houston Texan’s primeira rodada CJ Stroud enfrentou os elementos durante o minicamp, que é o que os fãs adoram ver. Embora ainda seja cedo para os dois zagueiros novatos, os fãs podem esperar ver seu progresso nos próximos meses.