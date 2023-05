Will Smith e Martin Lawrence são vistos filmando no set de ‘Bad Boys 4’

Will Smith dar Martin Lawrence estão de volta à ação … e temos as primeiras imagens da famosa dupla filmando juntos para o próximo filme ‘Bad Boys’.

Os atores foram vistos na quarta-feira em Atlanta filmando uma cena para “Bad Boys 4” … e os caras estão totalmente no personagem – Will como Det. Mike Lowrey e Martin como Marcus Miles Burnett.



Reproduzir conteúdo de vídeo



BACKGRID

Como você pode ver, eles estavam bem no meio de toda a ação … parece que o personagem de Will estava falando com Martin para fora de uma borda de 8 andares, enquanto ele estava perto da borda vestindo uma bata de hospital.

Você deve se lembrar que vimos Will no set do novo filme, mês passadomas esta é a primeira vez que vimos ele e Martin juntos na frente das câmeras.

Will está totalmente de volta ao ritmo de sua carreira no cinema desde que infame esbofeteado Chris Rock no Oscar de 2022. Enquanto Smith está proibido de comparecer à premiação por 10 anos… isso não está afetando seu apelo como uma atração da lista A para os sucessos de bilheteria de Hollywood.

Esta será a quarta edição da franquia ‘Bad Boys’, que começou em 1995.