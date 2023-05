William e Kate dão um passeio na nova linha Elizabeth antes de irem a um pub para algumas cervejas antes da coroação de Charles

Príncipe William e Kate Middleton os ânimos estão altos antes da coroação do rei Charles no sábado. Parece que as festividades já começaram e o casal real decidiu fazer uma pausa nos preparativos formais antes do dia especial em da maneira mais britânica possível: tomando algumas cervejas no pub.

O Príncipe e a Princesa de Gales até fizeram uma aparição surpresa na nova linha Elizabeth enquanto eles pulavam no metrô para fazer o seu caminho para o Pub Dog and Duck no Soho. Eles usaram seus Cartões Oyster (cartão de viagem de Londres) para passar pelas barreiras na estação Tottenham Court Road antes de pular no próximo trem para perplexidade dos passageiros a bordo.

é do casal primeira viagem oficial na linha de metro que recebeu o nome da falecida mãe de William, a rainha Elizabeth.

Quando eles chegaram, as bebidas imediatamente começaram a fluir. ‘Wills’ até ficou atrás do bar e apropriadamente puxou canecas de ‘Kingmaker’ Pale Ale para a equipe do bar antes da coroação. Os funcionários não pararam de elogiar o príncipe que, segundo a garçonete Bernie Kidson, puxou a “cerveja perfeita”. “Não tenho muita experiência em beber cerveja. Não sou tão ruim em beber cerveja, mas beber cerveja”, brincou William depois, claramente animado.

“Eu estarei bebendo antes e depois da coroação!” proclamou William para a diversão dos que estavam no pub. Kate até confessou que provavelmente celebrará a coroação com “algumas Guinnesses”.

Milhares de pessoas esperavam do lado de fora do pub depois que a notícia de sua presença se espalhou, e Kate e ‘Wills’ mais uma vez pararam para tirar selfies e entreter a multidão.