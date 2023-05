WNBA pune Aces e treinadora Becky Hammon após trocar jogadora grávida

Tele WNBA temporada começa nesta sexta-feira e será cercada de polêmicas após as sanções recebidas pelos atuais campeões Ases de Las Vegas. A liga retirou a escolha do draft da primeira rodada de 2025 e suspendeu o treinador Becky Hammon por dois jogos sem remuneração.

Ambas as sanções são o resultado de duas investigações separadas que começaram após declarações feitas pelo ex-jogador do Aces Dearica Hamby que alegou ter sido discriminada devido à sua gravidez antes de ser negociada com o Los Angeles Sparks.

Uma investigação descobriu que os Ases prometeram “benefícios inadmissíveis” ao atacante de 29 anos e 1,80m durante as negociações de renovação do contrato. O outro determinou que presunto violou o WNBAda política de ‘Respeito no local de trabalho’ depois de fazer comentários sobre a gravidez de Hamby.

negociado durante a gravidez

Duas vezes sexto jogador do ano e atacante All-Star foi negociado para o Los Angeles Sparks em janeiro durante a gravidez. Hamby comunicou sua condição durante as férias de Natal, depois que os Ases venceram seu primeiro campeonato WNBA em setembro.

Em uma postagem no Instagram, a atacante disse que estava “com o coração partido” depois de ser “discriminada”. Sem citar nomes, ela disse que a franquia questionou seu compromisso e a chamou de “ponto de interrogação” porque ela “engravidaria de novo”.

“É decepcionante ser tratado dessa forma por uma organização, por mulheres que são mães, que afirmam estar neste lugar, que pregam a família, a química e o empoderamento feminino. Isso revira meu estômago”, escreveu Hamby, que afirmou que os Ases prometeram suas coisas para “seduzi-la” a assinar uma extensão de contrato antes da temporada passada e depois acusou-a de fazê-lo sabendo que estava grávida.

Na quinta e no sábado da próxima semana, Sparks e Aces se enfrentarão em duelos consecutivos, com Hamby na quadra e Hammon no banco. Este último está no Toronto Raptors lista para o seu novo treinador principal e há anos tem sido associada a se tornar a primeira treinadora feminina no NBA.