Hollywood continua se juntando futebol inglês. depois do sucesso Ryan Reynolds e Rob McElhenney ficou com Wrexham AFC, Eco de Essex informou que outra estrela pode estar investindo em breve no Liga Nacional: Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Segundo a revista, o ator americano e ex-lutador profissional, junto com Ray Winstoneforam contatados para fazer parte Southend United em um projeto semelhante ao documentado pela equipe de Reynolds.

O dono do Camarões, Ron Martin, anunciou sua intenção de vender o clube em março passado. Depois disso, Simon Jackson e Christopher Tremainsum casal de empresários em Essex, levantam a mão para comprar Southend United com um plano em mente: fazer Dwayne Johnson e Ray Winstone deles “Reynolds e McElhenney”.

Essex Echo relata que Jackson e Tremains ja entrei em contato Sete Bucks Produçõesque por acaso é As rochas companhia de produção. A ideia é que, assim como o Wrexham AFC fez, eles comecem a documentar a jornada do camarão, uma equipa que no próximo ano vai lutar novamente para entrar Segunda Liga de Futebol.

Southend United terminou em 8º na temporada passada no Liga Nacional, que é equivalente à quinta divisão de Futebol Inglês.camarão estavam a apenas dois pontos de distância para se classificar para a rodada dos play-offs. Essa mesma temporada marcou a promoção de Wrexham AFC, Reynolds e McElhenney’s time que vai jogar Liga Dois -quarta divisão do Reino Unido-.

Será que o camarão tornar-se “Wrexham AFC 2.0”? Só podemos esperar. Seria bom ver Johnson e Winstone juntando-se para a equipe do Essex.