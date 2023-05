WWE Backlash: Sucesso para Bad Bunny e humilhação para Damian Priest

Ssábado provou ser um dia de muito sucesso para o nativo de Porto Rico coelho mau como ele roubou o show em Reação da WWE.

Ele derrotou padre Damião em uma briga de rua e foi sua primeira vitória individual como parte da WWE. Havia milhares de espectadores dentro do Jose Miguel Agrelot Coliseum em San Juan para ver isso acontecer também.

Para conquistar a vitória teve que trabalhar muito, pois seu adversário aproveitou sua longa história como lutador e experiência nos ringues para vencer o astro da música, que chegou muito confiante com um carrinho cheio de armas que usaria na luta de rua .

coelho mau procurou surpreender Priest na largada, e o fez com um Michinoku Driver perfeito, o que irritou Priest, que soltou sua fúria e começou seu castigo no cantor.

Ele já o tinha no convés, mas impediu que a contagem do árbitro chegasse a três, pois estava gostando de ver o San Benito sofrer. E o pior para Bad Bunny veio quando Priest escalou algumas caixas e jogou o porto-riquenho para quebrar uma mesa.

Quando voltaram ao ringue, coelho mau reagiu ao fracasso de Priest, que aproveitou para acertá-lo com um bastão de Kendo, uma corrente e uma cadeira de aço, e o membro do The Judgment Day estava em apuros.

Momentos depois, companheiros Finn Balor e Dominick Mystério chegou para espancar Bad Bunny, que foi ajudado por Rey Mysterio, Carlito, Savio Vega e The LWO.

No final, Bad Bunny aproveitou todo o caos na arena e derrotou Priest com sua assinatura Bunny Destroyer, deixando os fãs em júbilo ao ver seu ídolo vencer no Backlash.