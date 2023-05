WWE: Bad Bunny saiu com as costas quebradas após sua dura luta com Damian Priest no BackLash

Bad Bunny enfrentou e derrotou Damian Priest no evento Backlash da WWE na noite deste sábado em Porto Rico, Bad Bunny mostrou as “cicatrizes de batalha” com todos os seus seguidores em uma história no Instagram.

Benito ficou com hematomas, arranhões e com muitas áreas inchadas nas costas após a “Street Fight” com Damian Priest em San Juan, que deixou todos os fãs extremamente satisfeitos.

Como se tratava de uma briga de rua, ambos os participantes tiveram o luxo de usar paus, cadeiras, correntes e tampas de latas de lixo machucar um ao outro tanto quanto possível.

Como Bad Bunny puniu Damian Priest no ringue

Depois de uma largada onde Priest dominou a luta, aos poucos Martinez Ocasio começou a responder ao apoio de seus compatriotas nas arquibancadas.

Quando parecia que seu adversário levaria a vitória após receber ajuda de Finn Balor e Dominick Mysterio para vencer Bad Bunny, Savio Vega, Rey Misterio e até o veterano Carlito saíram do nada para lhe dar uma mão e fazer pender a balança.

No fim, Bad Bunny aproveitou todo o caos na arena e derrotou Priest com sua assinatura Bunny Destroyer, o que fez os fãs explodirem.

O rapper de 29 anos fez um retorno triunfante ao wrestling após dois anos de ausência. Em 2021, lutou justamente ao lado de Damian Priest para enfrentar The Miz e John Morrison em sua estreia na WWE.

