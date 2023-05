WWE: Night of Champions foi um sucesso com surpresas inesperadas

Tele Noite dos Campeões da WWE na Arábia Saudita provou ser um sucesso retumbante, cheio de reviravoltas inesperadas.

Realizado em Jeddah, o evento proporcionou uma noite emocionante de entretenimento. Entre as partidas tão esperadas, houve resultados surpreendentes.

No final do torneio pelo WWE World Heavyweight Title, Seth Rollins saiu vitorioso sobre Estilos AJ. Adicionalmente, Kevin Owens e Sami Zayn garantiu uma vitória significativa contra Roman Reigns e Solo Sikoareivindicando o título indiscutível de casais da WWE.

No entanto, o momento mais emocionante ocorreu após a partida, quando Jimmy fez uma aparição chocante contra Reigns, sinalizando o início de um novo capítulo.

Resultados do WWE Night of Champions 2023

Kevin Owens e Sami Zayn (c) derrotaram Roman Reigns e Solo Sikoa, pelo WWE Undisputed Couples Title.

Seth Rollins derrotou AJ Styles, final do torneio pelo título mundial dos pesos pesados.

Brock Lesnar derrotou Cody Rhodes.

Gunther (c) derrotou Mustafa Ali, pelo título Intercontinental da WWE.

Asuka derrotou Bianca Belair, pelo título feminino do Raw. Rhea Ripley (c) derrotou Natalya, pelo título feminino do Smackdown.

Trish Stratus derrotou Becky Linch.