Yankees coloca Aaron Judge na lista de lesionados com distensão no quadril

Yankees capitão Aaron Juiz entrou na lista de lesionados por causa de uma distensão no quadril direito, juntando-se ao rebatedor designado Giancarlo Stanton, defensor central Harrison Bader e o terceiro base Josh Donaldson nas laterais.

O New York anunciou a mudança antes da derrota por 3 a 2 na noite de segunda-feira para o Cleveland e a tornou retroativa a sexta-feira. O juiz é elegível para ser ativado para a abertura da série de 8 de maio contra o Oakland.

O juiz se machucou na quarta-feira passada quando caiu com força ao fazer uma queda desajeitada de cabeça em Minnesota em seu aniversário de 31 anos. Ele permaneceu no jogo e começou na quinta-feira no Texas, depois saiu na quarta entrada após rebater duas vezes.

Quatro vezes All-Star e atual MVP da AL, Judge está rebatendo 0,261 com seis home runs e 14 RBIs em sua primeira temporada, depois de assinar um contrato de nove anos de US$ 360 milhões.

“Aaron realmente não queria”, gerente Aaron Boone disse. “Provavelmente chegaríamos a uma situação em que ele poderia estar jogando no fim de semana. alguma coisa seria.”

Juiz está na lista de lesionados pela sétima vez desde sua estreia em 2016

Ele se manteve saudável no ano passado e atingiu o recorde da Liga Americana de 62 home runs, com rebatidas de 0,311 e 131 RBIs, empatando com Pete Alonso, do Mets, na liderança da liga principal.

O juiz perdeu 156 jogos na lista de lesionados desde 2016: os 18 jogos finais de 2016 com uma distensão oblíqua direita, 45 em 2018 com uma fratura no pulso direito após ser atingido por um arremesso de Jakob Junis, de Kansas City, 54 em 2019 com um distensão oblíqua esquerda, duas passagens totalizando 30 jogos em 2020 com uma distensão na panturrilha direita e nove jogos em 2021 no COVID-19 IL.

New York (15-15) perdeu sete de nove, totalizando 10 corridas durante as sete derrotas.

Outfielder/infielder Franchy Cordero foi chamado de volta da Triple-A Scranton/Wilkes-Barre. Cordero viajou do Texas para Worcester, Massachusetts, no sábado, depois de ter sido escolhido para os RailRiders.

Então depois Jake Bowers se machucou ao bater na parede do campo esquerdo no primeiro turno de sua estreia no Yankees no sábado, Cordero voltou ao Texas no domingo para se juntar ao esquadrão de táxis do Yankees.