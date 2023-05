Ypê Anuncia Novas Oportunidades de Emprego em Diversas Regiões do Brasil

A Ypê, referência em fabricação de produtos de higiene pessoal e limpeza, tem novos empregos em várias regiões do Brasil. A companhia abre novas oportunidades constantemente, com o propósito de contratar novos talentos e aumentar ainda mais o seu time de colaboradores. Para conferir mais detalhes, continue acompanhando.

Ypê anuncia novas contratações em regiões brasileiras

Presente em diversas regiões, a companhia está contratando novas pessoas, em diferentes cidades brasileiras, para ingressar em seu time. Os indivíduos interessados devem consultar atentamente os requisitos exigidos dentro da vaga pretendida, ser responsável e comprometido com a empresa, também será um diferencial.

Criada há mais de 70 anos, a empresa Ypê lidera os segmentos de limpeza e higiene no Brasil. A companhia oferece produtos de altíssima qualidade, que se dividem em categorias: higiene corporal, cuidado com as roupas e limpeza da casa.

Nesta data, novas vagas de emprego podem ser ocupadas nessa renomada empresa. Confira, a seguir, as vagas e regiões de atuação.

Analista de Cadastro Jr – Amparo;







Analista Automação Jr – instrumentação – Amparo;







Banco de Oportunidades – todas as filiais;







Analista Gente Sr – Goiânia;







Analista Gente PL – Amparo;







Analista Fiscal Sr – Campinas;







Analista Desenvolvimento Comercial PL – Amparo;







Analista Demanda Sr – Amparo;







Analista Controladoria de Venda Sr – Amparo;







Analista de Confiabilidade PL – Amparo.

Como se candidatar

Para garantir a participação no processo de seleção da companhia Ypê, os interessados devem acessar a página 123empregos e garantir que atende aos requisitos exigidos da função escolhida. A empresa está buscando pessoas otimistas, movidas pela inovação e pela vontade de crescer profissionalmente.

