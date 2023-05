Yung Gravy cai de cara no Hangout Music Festival

Gravy estava em Gulf Shores, Alabama, apresentando-se no domingo no lotado Hangout Music Festival, e este vídeo mostra o quão brutal foi a queda enquanto ele fazia um pequeno trabalho para a multidão.

Como você pode ver, o rapper “Betty” estava percorrendo um caminho, com fãs de cada lado e distribuindo rosas em seu caminho de volta ao palco. O cara nunca viu o compensado levemente levantado em seu caminho, e vamos apenas dizer … Gravy estava tropeçando, forte.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ … Gravy quebrou o cotovelo esquerdo e o pulso direito. Ele inicialmente pensou que alguns Advil seriam suficientes, mas quando ele foi ao pronto-socorro na segunda-feira, os médicos descobriram as fraturas.

Você deve se lembrar … no início deste ano, Gravy nos disse que estava animado com alguns projetos ele está preparando em 2023, especialmente uma suposta colaboração com um rapper quavo.