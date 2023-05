Zac Gallen, estrela da MLB, mata Bird com pitch de aquecimento, tons de Randy Johnson

Reproduzir conteúdo de vídeo



Zac Gallen está acostumado a fazer um bom Randy Johnson impressão no monte … mas na quarta-feira, ele imitou The Big Unit de uma maneira que nenhum arremessador deseja – matando um pássaro com um arremesso.

O ás do Diamondbacks lançou o infeliz lance enquanto ele e outros jogadores do Arizona estavam se aquecendo antes do jogo da tarde contra o A’s em Oakland.

Você pode ver no vídeo capturado por uma câmera posicionada no campo externo do Coliseu… enquanto Gallen disparava o que parecia ser uma bola curva para seu apanhador – ele inadvertidamente acertou um pássaro que estava voando nas proximidades.

A filmagem mostra o inimigo emplumado imediatamente amassado na grama após ser atingido – e de acordo com Bally Sports Arizonanão sobreviveu.

A transmissão da BSA também relatou que Gallen se sentiu muito mal depois disso.

21 anos atrás, Randy Johnson fez isso.

Claro, Zac está longe de ser o primeiro jogador do Arizona a matar um pássaro com um arremesso … você deve se lembrar, em 2001, Johnson destruiu uma pomba com uma bola rápida em um jogo de treinamento de primavera.

Como Zac, Randy não achou muita diversão no momento.