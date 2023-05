Zach Johnson enfrenta o dilema da Ryder Cup: Brooks Koepka está dentro ou fora?

Ts dois primeiros majors da temporada de golfe destacam dois temas consistentes: a presença de LIV rebeldes nas tabelas de classificação de domingo e a questão premente sobre o que Capitão da Copa Ryder dos Estados Unidos, Zach Johnson fará com eles. É uma situação americana que está causando-lhe um desconforto considerável.

Após sua última rodada no Campeonato PGA dos Estados Unidos, Johnson deixou claro que ele não sabe como abordar o assunto publicamente ou simplesmente deseja ignorá-lo completamente.

Brooks Koepka’s desempenho excepcional, em particular, está tornando difícil para Johnson fechar os olhos. No momento da redação deste artigo, não se sabe se o quatro vezes vencedor do Major conseguiu converter sua vantagem de 54 buracos em uma vitória no Oak Hill.

No entanto, a posição de Koepka entrando na rodada final aqui, semelhante à sua situação na mestressugere duas coisas: ele é mais uma vez uma força formidável nos maiores palcos, e ele é inegavelmente um dos 12 melhores jogadores americanos.

Lucas Donald, equivalente europeu de Johnson, tem desfrutado de maior clareza do seu lado do oceano. Os rebeldes que desertaram largamente desistiram de suas DP World Tour membros, tornando-os indisponíveis para seleção.

Johnson, por outro lado, enfrenta uma situação mais complexa. Os desertores americanos permanecem elegíveis se acumularem pontos de classificação suficientes antes do Taça Ryder na Itália em outubro, garantindo uma posição entre os seis primeiros no Copa dos Estados Unidos classificação, ou se impressionarem Johnson com suas performances, ganhando uma de suas seis escolhas. A política em torno do LIV controvérsia transformaram isso em um assunto controverso.

Phil Mickelsonque terminou em segundo lugar Augusta, compartilhou sua opinião sobre o assunto, defendendo um confronto entre os melhores golfistas americanos e europeus, independentemente do circuito que representem. Mickelson acredita que Taça Ryder deveria manter seu formato histórico e manifestou seu desinteresse pela PGA da Américasobre a turnê em que eles tocam.

A relutância de Zach Johnson e o desempenho de Koepka aprofundam o debate sobre a seleção da Ryder Cup

É evidente que a equipe dos EUA se beneficiaria da disposição de Johnson em selecionar Koepka e Dustin Johnson como escolhas do capitão se eles não conseguirem se classificar automaticamente através do circuito LIVque foi desconsiderado pela autoridade de classificação do golfe.

No entanto, Johnson não está dando muito incentivo a esse respeito. Ele afirmou que não tem planos de participar de nenhuma das eventos LIV devido aos seus compromissos no Circuito PGA. Ele também parecia sugerir que também não estava acompanhando as transmissões desses eventos.

Como disse Johnson, “o luxo de ser capitão é que ainda sou relevante e predominante no PGA Tour, e é aí que meu status se mantém.” Ele acredita que seria irresponsável e inadequado para ele abandonar o PGA Tour, de onde virá a maioria dos seus jogadores, durante uma semana em que poderá estar presente.

Quando perguntado se ele consideraria participar de um dos torneios LIV para monitorar de perto o progresso semana a semana, ele respondeu: “Não foi discutido. Não sou de dizer nunca, mas não foi discutido.”

Johnson sugere que é muito cedo para tomar tais decisões, incluindo se selecionando um jogador de golfe LIV comprometeria a “química” que ele deseja na sala da equipe. Faltando menos de cinco meses para o confronto em Roma, essa abordagem pode causar espanto.

Enquanto isso, no curso, Koepka iEle está fazendo sua parte para manter o debate vivo. Começou forte com três birdies consecutivos, aproveitando um percurso que proporcionou mais oportunidades face aos dias anteriores. No entanto, seu parceiro de jogo no grupo final, Victor Hovland, reagiu e reduziu a vantagem de Koepka.