Zach Wilson disse para calar a boca sobre os comentários de Aaron Rodgers por celebridade de Nova York

Vmuito recentemente, quarterback Zach Wilson disse em público que faria da vida um vivendo o inferno para Aaron Rodgers durante a prática. Aqueles que o viram dizem que estão cientes de que ele estava apenas fazendo brincadeiras amigáveis ​​sobre a chegada do lendário quarterback do Green Bay Packers. Mas o obstinado Jatos os fãs são muito rígidos com seus próprios jogadores, eles não consideram levianamente que Zach Wilson faça essa declaração após sua atuação na temporada recente com o time. Aos olhos deles, Rodgers foi trazido para a equipe em primeiro lugar porque Zach Wilson não teve o desempenho esperado. Os nova-iorquinos são assim, dizem na cara o que você está fazendo de errado.

Um dos famosos nova-iorquinos que não aceita declarações como essa é Mike Francesca, do The New York Post, que tem um programa chamado podcast ‘BetRivers’. Ele não gostou nem um pouco do aviso de Zach Wilson contra Rodegrs. Francesca certificou-se de que sua resposta à piada de Zach Wilson fosse correta e alguém provavelmente a mostraria a ele. Se você acha que Francesca está se saindo um pouco forte, então você não tem ideia de como os nova-iorquinos fazem as coisas. Concedido, o New York Post às vezes pode parecer um pouco exagerado. Mas, neste caso, a opinião de Mike Francesca é apoiada por todos os torcedores do New York Jets que estão fartos dos resultados de Wilson desde que ele chegou.

Mike Francesca diz a Zach Wilson para calar a boca e trabalhar

Na visão de Mike Francesca, Wilson precisa sentar e aprender com um dos melhores QBs da última década. Talvez ele possa aprender uma ou duas coisas sobre Rodgers. Aqui está o que ele disse: “Ele vai ter que aguentar, praticar, praticar, praticar, apressar, aprender e todo esse tempo apenas manter a boca fechada. Ele recebeu uma estrada muito, muito difícil de percorrer. Talvez ele sai do outro lado, talvez não. Se sair, vai ser uma história e tanto. “Ele mereceu o lugar que tem agora. Ele era tão ruim. Então, ele tem que dedicar tempo, aprender seu ofício, trabalhar seu jogo de pés e aprender a ser zagueiro. Ele terá a chance de assistir e ver como um dos maiores zagueiros da história se prepara”.