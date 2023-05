Za’Darius Smith revela que, quando em Vikings, jogou lesionado para receber um bônus

Za’Darius Smith teve um início estelar para a temporada de 2022 com o Minnesota Vikings, mas seu desempenho caiu na segunda metade da campanha. Agora, seguindo seu comércio para o Cleveland Brownsele lança luz sobre o declínio de seus números e revela a verdade por trás disso.

De acordo com ferreiro, uma lesão no joelho que sofreu na semana 10 foi a causa de suas lutas. No entanto, devido ao bônus de escala semanal estipulado em seu Vikings contrato, ele jogou durante a lesão. Seus treinadores entenderam sua situação, o que o levou a um desempenho limitado nas últimas partidas da temporada.

“Muitas pessoas não sabiam disso, mas meu contrato exigia que eu jogasse todos os jogos para receber meu bônus. Então, em certas situações, os treinadores me diziam para dar tudo de mim e depois descansar. Como resultado, eu não estava tão eficaz quanto no início da temporada, mas agora estou totalmente saudável e pronto para ir”, revelou Smith em uma entrevista recente com repórteres, compartilhada no canal dos Browns no YouTube.

“Não pude descansar no ano passado porque, a cada jogo, ganhava cerca de $ 200.000 apenas por estar em campo. Você faria o mesmo, certo? Exatamente.”

O desempenho de Smith caiu drasticamente

Za’Darius Smith teve impressionantes 9,5 sacks nos primeiros nove jogos da temporada de 2022 com o Vikingsgarantindo-lhe uma vaga no Pro Bowl. No entanto, ele só conseguiu adicionar 0,5 sacas à sua contagem, terminando o ano com um total de 10,0 sacas.

Felizmente para o marrons, a saúde de Smith não é mais uma preocupação. O lado defensivo de 30 anos enfatizou que a entressafra lhe deu a oportunidade de se recuperar e se reabilitar. Felizmente, ele pode manter o mesmo nível de preparo físico durante toda a temporada de 2023.