Zendaya e Tom Holland enlouquecem torcendo pelos Warriors no jogo do Playoff

Zendaya dar Tom Holland deixou bem claro na noite de quinta-feira que eles estão all-in Stephen Curry e all-out é Lebron James — torcendo para os Warriors contra os Lakers!!

Os atores da lista A acertaram o jogo 2 do Golden State vs. Série de playoffs de Los Angeles no Chase Center em San Francisco … e embora de alguma forma eles não tivessem os melhores assentos no prédio, não havia dúvida de quem estava nas costas do casal.

Zendaya, usando um boné preto do Golden State durante a maior parte do jogo, rugia toda vez que os Dubs faziam uma grande cesta. E, como um grande namorado, Holland estava ali se juntando a ela para as comemorações durante a noite.

Claro, o fandom não deve surpreender muitos – Zendaya é natural de Oakland.

Parece que toda a torcida funcionou bem para o time da casa… porque Curry e os Warriors acabaram derrotando o Lakers por 127 a 100 – empatando a série de playoffs em 1 a 1.

A dupla, no entanto, não era a única celebridade na arena torcendo por Curry no grande jogo… Lenda do 49ers Joe Montana e estrelas atuais dos Niners Christian McCaffrey, Jorge Kittle dar Sam Darnold também estavam lá.

Explosão de 30 pontos do Warriors, então fiquei entretido com Zendaya e o ator do Homem-Aranha, Tom Holland, pegando os jogadores do 49ers George Kittle, Sam Darnold e Christian McCaffrey praticando atirar teias de aranha sentados na quadra. @gkittle46 @Zendaya @TomHolland1996 pic.twitter.com/DzXTRDDo2c — Sean Cunningham (@SeanCunningham) 5 de maio de 2023

De fato, a certa altura, McCaffrey, Kittle e Darnold pareciam se divertir um pouco com Holland, fingindo atirar nas teias do Homem-Aranha de suas mãos enquanto estavam sentados na quadra.