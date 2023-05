Zendaya e Tom Holland estão fazendo de tudo para encontrar um homem para Jenna Ortega

‘atriz de quarta-feira Jenna Ortega contou com a ajuda de Zendaya e Tom Holland para encontrar um relacionamento para ela, já que ela acha o mundo do namoro muito estressante.

O RadarOnline.com descobriu que Jenna, de 20 anos, está ‘estressada’ com a ideia de relacionamentos, mas Zendaya está agora no caso.

Ela também alistou Spider-Man: Homecoming costar e namorado de vários anos, Tom Hollandpara ajudar.

“Zendaya e Tom estão tão felizes juntos, e ela também quer encontrar esse tipo de amor para Jenna”, compartilhou a fonte. Eles também alegaram que Zendaya está convencido de que a origem britânica de Tom o tornou atencioso e educado.

“Ela colocou na cabeça que Jenna precisa namorar um cara britânico”, explicou a fonte.

Serena Williams, Zendaya e mais descem o tapete amarelo para o NAACP Image Awards

A fonte também explicou que Ortega está emocionado que Zendaya está disposta a se envolver em sua vida amorosa de tanto admirar a atriz americana. “Ela idolatra Zendaya, então, é claro, ela está lisonjeada por querer ajudá-la”, disseram eles.

Ortega continua pessimista

Apesar do que poderia ser um amigo muito poderoso para se ter ao seu lado ao procurar um parceiro, Ortega não tem suas esperanças muito altas. “Ela não vai prender a respiração”, alertou a fonte, acrescentando que ela vai esperar para ver o que acontece.

Talvez se Ortega realmente quer sua própria versão do que Holanda e Zendaya tem, ela precisa esperar até ser escalada com a pessoa certa. Zendaya e Tom estão juntos desde que foram escalados como interesses amorosos em Homem-Aranha. O relacionamento deles foi confirmado com um beijo público em 2021, antes de torná-lo oficial no Instagram.