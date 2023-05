Zhalgas Zhumagulov x Rafael Estevam eliminado do UFC 288

A estreia de Rafael Estevam no UFC terá que esperar, já que problemas de controle de peso atrapalharam sua luta no UFC 288 com Zhalgas Zhumagulov.

Foi revelado durante a pesagem oficial de sexta-feira que Estevam foi eliminado de sua luta com Zhumagulov – a segunda luta cancelada no pay-per-view de sábado em dois dias.

Estevam ganhou um contrato com o UFC com uma finalização no segundo round no Dana White’s Contender Series em setembro passado – sua 11ª vitória consecutiva no início de sua carreira profissional. Estevam enfrentaria Carlos Candelario em abril, antes que uma lesão de Candelario levasse o jogador de 26 anos ao card de sábado.

Para Zhumagulov, sua oportunidade de quebrar uma derrapagem de três lutas terá que ser adiada. O jogador de 34 anos que chamou a atenção com um novo penteado esta semana caiu para decisões divididas diretas para Jeff Molina e Charles Johnson, além de sofrer uma derrota por paralisação para Manel Kape durante a seqüência de derrotas.

A partir de agora, o UFC 288 seguirá em frente com 12 lutas, incluindo a luta principal do campeonato peso-galo entre Aljamain Sterling e Henry Cejudo.