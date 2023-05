Zion Clark se abre sobre tentativa de suicídio aos 10 anos: ‘Não havia outra opção’

Zion Clark tornou-se uma inspiração para milhões. Mas há um universo paralelo onde ele nunca viveu o suficiente para ser um adolescente.

Clark, 25, que nasceu sem pernas devido a um raro defeito congênito chamado Síndrome de Regressão Caudal, tem continuamente desafiado as probabilidades diante de enormes obstáculos colocados em seu caminho. Hoje em dia, o lutador que virou lutador de MMA dá palestras motivacionais e conta sua história para centenas de milhares de pessoas por meio de aparições, entrevistas e mídias sociais. Mas isso está muito longe de onde ele começou em sua terra natal, Ohio.

Abandonado por sua mãe ao nascer, Clark saltou em torno do sistema de adoção durante a maior parte de sua vida. Ele sofreu abusos físicos e mentais. A situação era tão terrível, disse ele, que ele tentou tirar a própria vida quando ainda estava na escola primária.

“Eu tentei cometer suicídio várias vezes quando criança”, disse Clark durante um esportes reais segmento na terça-feira. “Eu tinha 10 anos [when I first tried to commit suicide]. Não havia outra opção.

“Eu não estava comendo comida. Eu não estava conseguindo tomar banho. Eu estava preso e, além disso, se eu expressasse minha própria opinião, levaria uma surra de merda. Então eu estava apenas cansado. Prefiro dormir para sempre do que lidar com a porcaria pela qual estou passando.

Felizmente, Clark sobreviveu. Mas o trauma foi tão grave que ele começou a atacar procurando brigas contra qualquer um tolo o suficiente para atrapalhar. Não foi até que ele descobriu o wrestling que ele encontrou uma saída que lhe permitiria canalizar sua agressividade para algo mais produtivo.

“Se não fosse pelo wrestling, eu provavelmente teria acabado nas ruas permanentemente e provavelmente teria morrido ou tomado uma overdose de drogas”, disse Clark.

Depois de perder apenas uma vitória em um torneio estadual de luta livre em Ohio, Clark acabou voltando sua atenção para o MMA. Na época, pode ter parecido ridículo para um atleta sem pernas competir em tal esporte. Mas Clark recusou-se a permitir que uma palavra como “não posso” existisse em seu vocabulário.

Há um grande abismo entre o desejo de aprender MMA e realmente ser bom o suficiente para competir. Mas Clark estava mais do que determinado a provar que era capaz. Ele estava tão confiante que chocou o técnico Antonio McKee quando apareceu pela primeira vez em sua academia. O treinador viu um atleta sem pernas e sem experiência anterior que soava como Conor McGregor sempre que abria a boca.

“Qual é a porra do problema desse cara?” McKee disse sobre sua primeira reação depois de conhecer Clark. “Ele tinha essa presunção, arrogância, conversa fiada, e estou tentando abordar isso como: ‘Espere um minuto, você não tem pernas. Você vai lutar?’”

Clark rapidamente provou seu valor nos tatames, rolando ao lado do filho de McKee, o ex-campeão do Bellator AJ McKee. No ano passado, ele fez sua estreia profissional, ganhando uma vitória por decisão unânime em um evento Gladiator Challenge na Califórnia.

Depois de uma educação tão turbulenta, Clark encontrou paz no caos da luta.

“Lutar, ser tão selvagem quanto você quiser, essa é outra razão pela qual eu faço isso”, explicou. “Eu posso me soltar e liberar qualquer tipo de emoção que estou sentindo. Desde que seja controlado, isso me torna uma força a ser reconhecida.

“Não estou sendo arrogante quando digo isso, você fica no meu caminho, eu vou tirá-lo do meu caminho porque tenho coisas para fazer.”