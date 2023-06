10 maneiras de corrigir FPS baixo, gagueira e atraso do Minecraft Legends no PC

Em Minecraft Legends, os jogadores exploram, constroem e criam em um vasto mundo virtual. Além dos problemas de desempenho, o Minecraft Legends às vezes pode sofrer de gagueira, atraso e baixas taxas de quadros. É crucial observar que esses problemas podem prejudicar significativamente a experiência geral do jogo. Este artigo explora algumas maneiras de melhorar o baixo FPS, a gagueira e o atraso do Minecraft Legends no PC para que você possa experimentar o jogo perfeitamente e sem interrupções.

Melhore o baixo FPS, a gagueira e o atraso do Minecraft Legends no PC

Muitos jogadores elogiam a jogabilidade e os visuais do Minecraft Legends, mas estão experimentando lag e diminuição de quadros por segundo. No entanto, se você estiver enfrentando esse problema, certifique-se de executar estas etapas para melhorar o baixo FPS, a gagueira e o atraso do Minecraft Legends no PC:

Correção 1: ajuste as configurações gráficas

É possível melhorar o baixo FPS, a gagueira e o atraso do Minecraft Legends no PC, diminuindo as configurações gráficas e a resolução da textura. Ao fazer isso, a taxa de quadros e o desempenho do jogo serão aprimorados. Você pode ajustar as configurações gráficas no jogo seguindo as etapas abaixo.

Vou ao Opções ou Configurações menu ao iniciar o jogo.

No menu do jogo, procure o Gráficos ou Vídeo seção.

baixa qualidade de texturas debaixo de Nível de detalhes de renderização . Vá para o menu de configurações do jogo e selecionedebaixo de

Para reduzir os requisitos de recursos do jogo, diminua as configurações.

Para aplicar as alterações, salve as alterações e reinicie o jogo.

Há momentos em que drivers gráficos desatualizados fazem com que o Minecraft Legends gagueje e fique lento. É possível otimizar sua jogabilidade se seus drivers gráficos forem atualizados. No entanto, para atualizar seus drivers gráficos, siga as etapas abaixo.

Para acessar o Gerenciador de Dispositivos, pressione o botão Tecla do Windows + X .

Em seguida, toque no Adaptadores de vídeo e clique com o botão direito no seu placa de vídeo.

clique com o botão direito nele e selecione Atualizar driver . Para atualizar o driver de vídeo,nele e selecione

Você pode atualizar seus drivers automaticamente clicando em Pesquise drivers automaticamente .

Se o problema persistir, reinicie o computador e inicie o jogo novamente.

Correção 3: verifique a integridade dos arquivos do jogo

Quando um arquivo do jogo está ausente ou corrompido, o jogo trava. Para resolver esse problema, recomendamos que você verifique a integridade dos arquivos do jogo:

No Vapor:

Inicie o Steam.

Clique com o botão direito Lendas do Minecraft no Biblioteca .

Vá para Propriedades > Arquivos Locais .

Verifique a integridade dos arquivos do jogo . Selecione

Aguarde até que a digitalização seja concluída.

Você precisa reiniciar o computador.

Verifique os arquivos do jogo no PC:

Clique em Minecraft Legends.

Em seguida, à direita do botão Reproduzir, clique no botão três pontos .

Vá para Gerenciar .

Clique no Arquivo aba.

Em seguida, escolha o Verifique e repare opção na parte inferior e clique Sim .

Você será revertido para as configurações originais do jogo. Sugerimos que você crie um backup dos arquivos do jogo.

Inicie o Minecraft Legends assim que verificar os arquivos do jogo e verifique se ele melhora o baixo FPS, a gagueira e o atraso do Minecraft Legends no PC.

Correção 4: ativar o modo de alto desempenho

Se você executar o Minecraft Legends no modo de economia de energia, obterá apenas alguns quadros por segundo. Portanto, você deve habilitar o modo de alto desempenho.

Imprensa Vitória + eu para abrir as Configurações do Windows.

No menu do sistema selecione Poder .

desempenho . Certifique-se de que o modo de energia esteja definido para o melhor

Você precisa reiniciar o computador.

Correção 5: desative aplicativos desnecessários em segundo plano

Se algum aplicativo estiver consumindo recursos, tente fechá-los todos. Para aplicar essa correção, siga estas etapas:

Inicialmente, abra o Gerenciador de Tarefas pressionando Ctrl + Deslocamento + ESC .

Descubra qual programa consome mais recursos de rede.

Finalizar tarefa . Para finalizar a tarefa, selecione

Verifique se o problema de inicialização do Minecraft Legends foi resolvido.

Correção 6: otimize suas configurações de rede

Você deve garantir que sua internet seja rápida. Além disso, você precisa verificar novamente as configurações do seu modem e roteador, bem como sua conexão Wi-Fi para obter o melhor desempenho do jogo.

É possível experimentar uma baixa taxa de quadros durante o jogo devido à distância de renderização e outros efeitos.

Correção 7: Abaixe as configurações

Ao jogar Minecraft Legends com configurações baixas, você obterá um FPS melhor. As configurações do jogo permitem diminuir a qualidade predefinida.

Além disso, você pode definir o Max Framerate como Unlimited, bem como reduzir a distância de renderização. Também é recomendado que você desabilite 3D Anaglyph, View Bobbling, Attack Indicator e VSync.

Correção 8: desativar a otimização de tela cheia

Foi relatado que desativar a otimização de tela cheia ajuda os jogadores a corrigir baixas taxas de quadros, gagueira e atraso. Para aplicar essa correção, siga estas etapas:

Para instalar o Minecraft Legends, vá para o seu diretório de instalação .

Clique com o botão direito do mouse no arquivo do aplicativo e vá para Propriedades.

Vou ao Compatibilidade aba.

Para esta aplicação, desmarque Desative a otimização de tela cheia .

Aplicar e OK. Em seguida, clique em

Correção 9: reinstale o jogo

Portanto, caso você ache que nenhum dos métodos acima funcionou para você melhorar o FPS, tente reinstalar o jogo no seu dispositivo. No entanto, caso você queira saber como fazer isso, certifique-se de seguir as orientações abaixo:

Abra seu jogo biblioteca .

Quando você clique com o botão direito Minecraft Legends, passe o cursor do mouse sobre Gerenciar então clique Desinstalar .

Após a desinstalação, clique em Instalar .

Selecione o local de instalação e clique em Próximo.

Empacotando

Então isso é como corrigir Minecraft Legends baixo FPS, gagueira e lag no PC. Esperamos que este guia tenha ajudado você. No entanto, comente abaixo e deixe-nos saber se você tiver alguma dúvida sobre o mesmo tópico.

