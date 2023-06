10 maneiras de corrigir o erro ChatGPT 429 com muitas solicitações

O ChatGPT se tornou uma nova norma no mundo de hoje e a maioria das pessoas o usa hoje em dia. O ChatGPT é usado por milhões de pessoas todos os dias, por isso os problemas do servidor se tornaram bastante comuns. É comum que os usuários encontrem o Erro 429 ao usar o ChatGPT. Este erro impedirá que você faça login em sua conta no ChatGPT e também o impedirá de usar a ferramenta AI se estiver conectado à sua conta.

Carga/tempo de inatividade do servidor e manutenção de rotina são as causas desse problema em geral. Além disso, você também pode encontrar esse problema se tentar enviar mais do que o número máximo de solicitações que podem ser enviadas em um minuto.

Maneiras de corrigir o erro ChatGPT 429 com muitas solicitações

O erro ChatGPT Error 429 Too Many Requests é temporário e será corrigido por conta própria após algum tempo. Mas se você esperou o tempo suficiente, mas ainda assim o erro foi encontrado, siga as etapas de solução de problemas mencionadas abaixo.

Verifique os servidores do ChatGPT

É provável que você encontre o Erro 429 do ChatGPT se os servidores do ChatGPT estiverem inativos ou com tráfego intenso no momento. Você pode verificar os servidores do ChatGPT através do status OpenAI página. Se os servidores estiverem inativos, você terá que esperar até que eles estejam ativos. Aguarde algum tempo, pode levar minutos e até horas às vezes até que os problemas com o servidor sejam resolvidos. No entanto, se não houver nenhum problema com os servidores, você poderá passar para a próxima etapa.

Reinicie seu navegador

Muitas vezes o problema pode estar no navegador e não nos servidores do ChatGPT. Isso geralmente acontece quando há algum bug ou falha no navegador. Reiniciar o navegador provavelmente deve corrigir esse problema. Feche o navegador (mesmo em segundo plano), aguarde algum tempo e, em seguida, inicie o navegador novamente.

Desativar VPN

Se você estiver usando VPN, seu endereço IP pode ser sinalizado como spam. Muitos sites e aplicativos não são acessíveis se você se conectar à VPN e, ao tentar acessar o ChatGPT com VPN, você pode ser considerado um bot. Portanto, é melhor se desconectar da VPN e tentar acessar o ChatGPT.

Limpar cookies e cache

Se você tem enfrentado ChatGPT Erro 429 com muitas solicitações, tente limpar o cache e os cookies do seu navegador. Essa correção funcionou para muitos usuários e eles puderam usar o ChatGPT. Abaixo estão as etapas para limpar o cache e os cookies em vários navegadores-

No limite (para PC)

Dirija-se ao seguinte endereço em Edge-

edge://settings/clearBrowserData Selecione intervalo de tempo como Todos Tempo .

Marque a caixa de seleção para Cookies e outros dados do site bem como para o Imagens e arquivos em cache .

Feito isso, clique em Limpe Agora para limpar o cache.

No Chrome (para celular/tablet)

Toque no Cardápio ícone no canto superior direito da tela do Chrome.

No menu que se abre, clique em História .

Agora, clique no Limpar dados de navegação opção.

Toque no menu suspenso ao lado de intervalo de tempo e depois toque em Tempo todo ,

Agora, marque a caixa de seleção ao lado de Cookies e dados do site e Imagens e arquivos em cache .

Feito isso, toque em Apagar os dados e isso limpará o cache e os cookies do navegador.

Observação- As etapas para limpar cookies/caches serão as mesmas para a maioria dos navegadores.

Depois de limpar o cache do navegador, visite o ChatGPT novamente.

Use um navegador diferente

Se o problema for causado pelo navegador, mudar para um navegador diferente deve ajudar. Frequentemente, extensões de terceiros e bugs no navegador podem resultar no Erro 429 do ChatGPT. Você pode usar um navegador diferente no seu dispositivo para acessar o ChatGPT e deve funcionar bem sem nenhum erro.

Verifique a velocidade da sua Internet

Essa mensagem de erro também pode ser encontrada se sua internet estiver lenta e instável. Você deve verificar sua conexão com a Internet através Teste rápido. Se você notar um ping alto ou baixa velocidade de download e upload, precisará solucionar o problema da sua Internet.

Se você estiver conectado a um roteador, verifique se o roteador está próximo ao seu dispositivo.

Hoje em dia, a maioria dos dispositivos suporta conectividade 5Ghz. Se o seu dispositivo for compatível e você tiver um roteador de banda dupla, conecte-se a uma rede de 5 Ghz para obter melhor conectividade.

Se o seu dispositivo tiver uma porta LAN, você poderá conectar o roteador ao dispositivo por meio de um cabo LAN.

Os usuários de dados móveis podem tentar ativar o modo avião e desligá-lo depois de algum tempo.

Se as etapas acima não solucionarem o problema com a Internet, conecte-se a outra rede.

Se o SpeedTest não indicar nenhum problema com sua conexão com a Internet, vá para a próxima etapa que discutimos neste artigo.

Evite fazer pedidos rápidos

Esse problema geralmente é encontrado quando você tenta fazer solicitações muito rapidamente. Você deve evitar fazer isso e esperar até fazer sua próxima solicitação. Para evitar solicitações rápidas, certifique-se de que a pergunta que você fez seja direta ao ponto para que o ChatGPT possa responder a tudo o que você precisa de uma só vez.

Se você tiver uma conta paga, ficará limitado ao token. Você pode ter que verificar o seu Uso do ChatGPT nesse caso. Caso tenha esgotado os seus limites diários ou os seus tokens, terá de comprar novos tokens para utilizar o ChatGPT; caso contrário, você continuará recebendo o erro ChatGPT 429.

Se você tentou todas as etapas acima, mas ainda está preso no mesmo erro, entre em contato com o suporte ao cliente da OpenAI. Você pode contatá-los através do Página de suporte do OpenAI. Você terá que dizer a eles exatamente sobre o problema que está enfrentando, juntamente com todas as capturas de tela relacionadas ao problema. Eles irão orientá-lo sobre o que pode ser feito para corrigir o problema e o erro será resolvido com certeza.

Conclusão

Sabemos como pode ser chato enfrentar Erro ChatGPT 429. Se você está enfrentando esse erro com o ChatGPT, este artigo deve ajudá-lo.

