10 maneiras de corrigir o erro de falha na autenticação do código de erro 0 no Roblox

Sua plataforma de jogos online oferece aos usuários uma ampla seleção de jogos e experiências. O Roblox, como qualquer sistema de software complexo, às vezes encontra erros que podem interromper sua experiência de jogo. Neste artigo, mencionamos como solucionar problemas do Código de erro 0, também conhecido como “Erro de falha de autenticação”.

O que causa o Código de Erro 0?

O código de erro de login do Roblox 0 ou erro de falha de autenticação geralmente ocorre quando sua conta não é autenticada. É possível que um software de terceiros cause esse erro, bem como problemas no servidor e na rede.

Se você encontrar um “Erro de falha de autenticação”, talvez não consiga fazer login na sua conta Roblox, impedindo o acesso aos seus recursos e jogos favoritos. No entanto, existem soluções para esse problema, que podem ser frustrantes.

Corrigir o código de erro 0 Roblox “Erro de falha na autenticação”

Então, aqui estão algumas correções que têm o potencial de resolver o código de erro 0 Roblox “Authentication Failed Error”. Portanto, vamos começar com as correções:

Correção 1: verifique os servidores Roblox

Para iniciar a solução de problemas, é crucial determinar se algum problema técnico ocorreu com os servidores Roblox. Se houver uma interrupção ou manutenção relatada do servidor, acesse o site do Roblox Status ou os canais oficiais de mídia social para verificar.

Correção 2: verifique a conectividade com a Internet

Bem, é crucial garantir que sua conexão com a Internet esteja estável e funcionando corretamente. Reinicie seu roteador ou modem, se necessário, para garantir uma conexão mais confiável. Portanto, você também pode se conectar diretamente ao roteador por meio de um cabo Ethernet.

Correção 3: Limpe o cache e os cookies do Roblox

Para resolver problemas de autenticação, pode ser necessário limpar o cache e os cookies do Roblox. Para remover o histórico de navegação do Roblox, visite as configurações do seu navegador e clique no botão ‘limpar dados de navegação para Roblox‘ botão. Nas configurações do aplicativo Roblox, limpe o cache se estiver usando.

Correção 4: reinicie seu dispositivo

Muitas falhas temporárias podem ser resolvidas com uma simples reinicialização. Para determinar se o erro persiste, reinicie seu dispositivo e tente fazer login no Roblox novamente.

Correção 5: desabilitar antivírus/firewall de terceiros

Em alguns casos, o software antivírus superprotetor pode afetar o processo de autenticação do Roblox. Se o erro persistir, desative essas medidas de segurança temporariamente. Quando terminar, reative-os.

Correção 6: redefinir roteador/modem

Pode ser útil redefinir seu roteador ou modem se você estiver enfrentando problemas de rede. Além disso, você pode redefinir o dispositivo pressionando o botão de reinicialização ou consultando o manual para obter instruções detalhadas. Depois de redefinir o Roblox, reconecte-se à sua rede de Internet e tente fazer login novamente.

Correção 7: Limpe o Cache DNS

É possível resolver problemas de resolução de nomes de domínio limpando o cache DNS. Portanto, para liberar o cache DNS, você precisa seguir as orientações abaixo:

Inicialmente, abra Prompt de comando usando direitos de administrador. Depois disso, digite ipconfig /flushdns e pressione Digitar

Roblox não é compatível com versões mais antigas do cliente. Verifique se você está usando a versão mais recente. É possível encontrar erros de autenticação e problemas de compatibilidade ao usar uma versão desatualizada. Visite o site da Roblox para baixar a versão mais recente ou verifique as configurações do cliente Roblox.

Correção 9: evite modificações não autorizadas

É possível ter problemas de autenticação e problemas de compatibilidade se você modificar arquivos Roblox ou usar plug-ins não autorizados. Você deve usar apenas o cliente Roblox oficial e evitar fazer alterações não autorizadas.

Pode ser necessário entrar em contato com o suporte da Roblox se o “Erro de falha na autenticação” persistir depois de tentar todas as etapas de solução de problemas mencionadas acima. No entanto, se você estiver enfrentando um problema, acesse o site de suporte da Roblox e forneça informações detalhadas sobre o que está enfrentando. Espero que a equipe de suporte deles possa ajudá-lo a resolver o problema.

Resumir

Então, isso é tudo que nossa equipe tem para você em como corrigir o código de erro 0 Roblox “Erro de falha na autenticação”. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Para mais informações, comente e informe nossa equipe se você tiver alguma dúvida sobre o assunto.

