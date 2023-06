10 maneiras de corrigir o erro de login do World of Tanks “Falha ao conectar ao servidor”

World of Tanks é um famoso jogo multijogador que está amplamente disponível para os usuários. A base de usuários do jogo é muito alta e os usuários estão baixando muito esse jogo. Neste jogo, você encontrará os tanques com armas blindadas, onde terá que destruir os outros tanques para vencer a partida. O jogo está disponível para usuários no modo multiplayer.

No entanto, os jogadores relataram alguns problemas com o servidor do jogo. Sempre que eles estão tentando entrar em qualquer batalha de tanque e fazer login em sua conta, eles recebem o erro de login do World of Tanks “Falha ao conectar ao servidor”. Estamos aqui com o guia, onde listaremos os métodos pelos quais você poderá resolver o problema que está enfrentando. Vamos começar com este guia para verificar os métodos.

Por que estou enfrentando o erro de login do World of Tanks “Falha ao conectar ao servidor”?

Os usuários têm relatado o erro de login do World of Tanks “Falha ao conectar ao servidor.” Eles estão recebendo o erro quando estão tentando fazer login no jogo e entrar na batalha do tanque. Devido ao erro de login do World of Tanks, os usuários não podem jogar. É porque a maioria dos usuários não consegue fazer login em suas contas para jogar.

Além disso, o jogo é baseado em multiplayer, então os usuários devem entrar em sua conta se quiserem jogá-lo. Alguns usuários também relataram que não conseguiram entrar no jogo devido a problemas no servidor. Devido a todos os motivos listados, eles enfrentam problemas para jogar. Os motivos acima podem ocorrer devido a vários motivos relacionados ao jogo. Vamos listar as etapas que você deve seguir para resolver o problema com o World of Tanks.

Corrigir o erro de login do World of Tanks “Falha ao conectar ao servidor”

Os usuários estão frustrados por causa do erro de login do World of Tanks. Muitos usuários que tentam corrigir o problema relataram que não conseguiram. A maioria deles não conseguiu analisar a causa do problema e, devido a isso, não conseguiu resolver o problema. Agora, listaremos os métodos pelos quais você poderá corrigir o problema facilmente. Então, vamos começar com ele.

Verifique o status do servidor

A primeira coisa que todo jogador deve fazer é verificar o status do servidor. Há chances de que o servidor dos jogos esteja fora do ar devido a manutenção ou alto tráfego, e é por isso que você está recebendo o erro de login. Esse tipo de problema continua ocorrendo com jogos como o World of Tanks, que lida com milhões de usuários diariamente. Sugerimos que todos os jogadores verifiquem o status do servidor por meio de sites de terceiros, página de mídia oficial ou site oficial. Se houver algum problema ou manutenção do servidor, eles atualizarão os jogadores sobre isso.

Desativar Firewall e Antivírus do Windows

O firewall e o antivírus do Windows também podem ser a razão pela qual você está recebendo o erro de falha no login do World of Tanks. Para quem não sabe, o Firewall e o Antivírus do Windows funcionam como uma barreira protetora e protegem seu sistema contra ameaças externas. Há chances de que o jogo tenha recebido respostas suspeitas, devido às quais o Firewall e o Antivírus podem tê-lo bloqueado. Sugerimos que os usuários desativem temporariamente o firewall e o antivírus e verifiquem se o problema foi resolvido. Se o problema foi resolvido após a desativação, você pode adicionar o jogo à lista de exceções.

Executar como administrador

Você também pode tentar executar o jogo no modo de administrador para garantir que o jogo obtenha todas as permissões para executá-lo. Às vezes, o jogo não obtém todas as permissões do sistema e, devido a isso, os usuários também começam a enfrentar vários problemas. Portanto, tente executar o jogo no modo administrador e verifique se o problema foi resolvido. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para iniciar o jogo no modo administrador.

Abra o arquivo do jogo.

Selecione os WorldOfTanks.exe .

. Clique com o botão direito do mouse sobre ele e selecione o Executar como administrador opção.

Dê permissão e verifique se o jogo foi iniciado corretamente.

Verifique a conexão com a Internet

Os usuários que tentam fazer login no jogo e obtêm o problema devem garantir que a conexão com a Internet à qual estão conectados esteja funcionando corretamente ou não. O jogo requer uma conexão de internet estável de alta velocidade. Se você não estiver conectado com uma conexão estável à Internet, o erro provavelmente ocorrerá toda vez que você iniciar o jogo. Todos os jogadores que tentarem jogar devem verificar a velocidade da Internet para garantir que estejam conectados com uma conexão de Internet de alta velocidade. Se eles não estiverem conectados com uma conexão de internet de alta velocidade, eles devem consertá-lo. Caso contrário, você não poderá jogar o jogo.

Reinicie o seu PC

Os usuários também podem tentar reiniciar o PC para corrigir o problema que estão tendo com o jogo. Esperamos que o problema esteja ocorrendo devido a pequenos bugs e, se você reiniciar o PC, os pequenos bugs poderão ser facilmente corrigidos. Tente fazer isso e verifique se isso ajuda você a resolver o problema ou não.

Limpe seu DNS

Você também pode tentar limpar o cache do DNS, o que também pode ser um motivo para a causa do problema. Alguns usuários relataram que liberaram o DNS de seu sistema e conseguiram resolver o problema. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para liberar o DNS.

Em primeiro lugar, abra o Menu Iniciar .

. Procurar CMD e iniciá-lo no Executar como administrador .

e iniciá-lo no . Agora, digite o comando listado abaixo.

ipconfig /flushdns

Depois de executar este comando, você verá a mensagem onde mostrará que o DNS foi liberado.

Agora, feche o Prompt de comando e comece o jogo.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Há chances de que o jogo tenha alguns arquivos corrompidos ou ausentes, devido aos quais o recurso de login do jogo não está funcionando. Nesse caso, sugerimos que você verifique a integridade dos arquivos do jogo para garantir que todos os arquivos do jogo estejam instalados corretamente e que não haja arquivos faltando neles. Você não precisa se preocupar com o procedimento, pois o recurso já é fornecido pela loja do jogo. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra o loja de jogos em seu sistema.

em seu sistema. Vou ao Seção da Biblioteca .

. Clique com o botão direito nos arquivos do jogo.

nos arquivos do jogo. Depois disso, selecione o Propriedades opção.

opção. Vou ao Ficheiros locais e selecione a opção de Verifique a integridade dos arquivos do jogo.

Agora, você tem que esperar até que o procedimento seja concluído.

Uma vez concluído o procedimento, reinicie seu sistema e comece o jogo de novo.

Os usuários também podem começar a enfrentar o problema de erro de login do World of Tank se não atualizarem o jogo por um longo tempo. Os desenvolvedores lançaram algumas atualizações de patch para corrigir vários problemas que estavam sendo relatados pelos usuários no jogo. O problema foi corrigido pelos desenvolvedores, que o lançaram com a ajuda de atualizações. Portanto, sugerimos que os jogadores verifiquem as atualizações do jogo para garantir que ele esteja rodando na versão mais recente. Caso contrário, baixe as atualizações disponíveis para corrigir o problema.

Reinstale o jogo

Se você ainda estiver enfrentando o problema mesmo depois de tentar os métodos acima, sugerimos que reinstale o jogo em seu sistema para resolver o problema. Isso funcionou para muitos usuários na resolução do problema. Tente reinstalar o jogo e verifique se o problema foi resolvido. Se o problema não for resolvido, você precisará entrar em contato com a equipe de suporte do jogo e informá-los sobre o problema que está enfrentando.

Empacotando

Vários jogadores tentaram fazer login no jogo World of Tanks, mas, infelizmente, encontraram problemas para concluir o processo de login e retomar o jogo. O erro de login do World of Tanks é responsável por essa experiência frustrante. Para ajudar a resolver esse problema em seu sistema, compilamos um conjunto de etapas. Esperamos sinceramente que, seguindo estas instruções, você consiga corrigir com sucesso o erro de login do World of Tanks.

