10 maneiras de corrigir o problema de notificação do Time to BeReal não está funcionando

No mundo digital acelerado de hoje, as notificações se tornaram parte de nossas vidas cotidianas. Ficamos conectados e informados por meio de notificações, seja uma mensagem de um ente querido, um lembrete sobre um evento futuro ou um e-mail contendo informações importantes. Infelizmente, essas notificações às vezes não chegam até nós, deixando-nos chateados e frustrados. Quando suas notificações pararem de funcionar, não entre em pânico! Aqui estão alguns problemas comuns e soluções práticas para ajudá-lo a colocar sua notificação BeReal de volta nos trilhos.

Quais são as causas comuns de falha de notificação?

É comum que nossos dispositivos sejam configurados para “Não perturbe” modo que causa falhas de notificação. Dependendo do aplicativo, você pode ajustar as configurações de notificação. Às vezes, essas configurações podem ser alteradas sem o seu conhecimento, levando a problemas com as notificações. Alguns dispositivos empregam técnicas de otimização de bateria para prolongar a vida útil da bateria, limitando os processos em segundo plano. Não é incomum que problemas de rede impeçam a entrega de notificações em um mundo onde a conectividade é constante. É possível interromper o fluxo de informações quando há conexões de rede fracas ou instáveis, como Wi-Fi ou sinais de celular ruins.

Como consertar a notificação do Time to BeReal que não está funcionando

O aplicativo BeReal oferece notificações para que os usuários possam se manter atualizados sobre a atividade de sua conta, semelhante a outros aplicativos de mídia social. Infelizmente, os usuários não gostam quando a notificação do BeReal não funciona. É por isso que estamos aqui, afinal. Aqui estão as correções:

Dispositivo de reinício

O primeiro passo é reiniciar o seu dispositivo. É comum que uma reinicialização resolva o problema subjacente, e o mesmo pode ser verdade aqui. Após reiniciar seu dispositivo, se a notificação Time to BeReal não aparecer, reinicie seu dispositivo novamente. Se você ainda estiver enfrentando o problema de notificação do BeReal, certifique-se de verificar as outras correções mencionadas abaixo.

Existe a possibilidade de que as notificações possam funcionar mal se o sistema operacional e os aplicativos estiverem desatualizados. Você deve certificar-se de que seu dispositivo esteja executando o sistema operacional mais recente. Também é importante atualizar todos os aplicativos necessários para receber notificações. Freqüentemente, atualizações são lançadas para corrigir bugs e melhorar a compatibilidade, o que pode ajudar a resolver problemas relacionados à notificação.

Alternar notificações do BeReal

Para reativar as configurações de notificação do aplicativo, é recomendável desativar e reativar as configurações de notificação do aplicativo. Espero que isso resolva o problema que estamos enfrentando. Todas as configurações de notificações serão atualizadas. Veja como fazer:

Abra o menu Configurações no seu dispositivo. Feito isso, clique em Aplicativos > Ver todos os aplicativos e então selecione Sê real . Feito isso, desative a alternância ao lado de Todas as Notificações do BeReal em sua seção Notificações. Você precisará aguardar alguns minutos após reativar a alternância ao lado de Todas as Notificações do BeReal . Pode ajudá-lo a resolver o problema de Notificação Time to BeReal.

Desativar bateria adaptável

O recurso Adaptive Battery dá mais prioridade ao aplicativo que você usa com frequência com base no seu comportamento de uso. Por outro lado, limita as atividades em segundo plano de aplicativos com baixa interação desativando o recurso de sincronização.

Portanto, sem a sua intervenção, todos esses aplicativos sofrerão (mais uma vez, a IA não deve gerenciar tudo). Se você quiser evitar isso, pode desativar a bateria adaptável:

Primeiro, você deve ir para as configurações do seu dispositivo. Vá para Bateria > Preferências adaptáveis . Para desativar a bateria adaptável, alterne-a desligado . Agora você deve ser capaz de ver sua notificação Time to BeReal.

Verifique as permissões de notificação

Para entregar notificações de forma eficaz, os aplicativos precisam de certas permissões. Verifique a seção de permissões de notificação das configurações do seu dispositivo e certifique-se de que os aplicativos relevantes tenham permissão para enviar notificações. Será mais fácil receber notificações se você conceder as permissões necessárias.

Forçar Parada BeReal

Sempre que os processos e/ou serviços dentro de um aplicativo não funcionarem como esperado, haverá problemas com seus componentes relacionados. Depois que o aplicativo for interrompido, ele deve ser reiniciado. Assim que você reiniciar o aplicativo, ele será executado em um novo ambiente e funcionará como se fosse novo. Para experimentar, siga estas instruções:

Selecione Configurações no menu do seu dispositivo. Vá para Aplicativos > Ver todos > BeReal . Para confirmar, clique Forçar parada > OK . Se o seu dispositivo não exibir a notificação Time to BeReal, certifique-se de que exibe.

Excluir dados do BeReal

Sempre que muitos dados temporários se acumularem ao longo do tempo ou se os dados armazenados do aplicativo estiverem corrompidos, haverá alguns problemas de desempenho. Só há uma saída para esse cenário: limpar os dados e reinstalar o aplicativo do zero. Vamos conferir os passos:

Abra o Configurações menu do seu dispositivo. Em seguida, selecione Sê real sob Aplicativos > Ver todos os aplicativos . No Armazenamento e Cache seção, clique Limpar Dados/Armazenamento . Para prosseguir, toque em OK na caixa de diálogo de confirmação.

Reinstale aplicativos problemáticos

Pode ser necessário desinstalar e reinstalar os aplicativos problemáticos se tudo mais falhar. Ao usar esse processo, você garantirá uma nova instalação e que quaisquer problemas subjacentes que possam estar atrapalhando as notificações serão resolvidos. É recomendável fazer backup de todos os dados confidenciais associados ao aplicativo antes de desinstalá-lo. Você pode testar se as notificações estão funcionando após a reinstalação do aplicativo reconfigurando as configurações de notificação.

Reinstale o BeReal

Se as configurações ou arquivos de configuração do aplicativo estiverem corrompidos, talvez você não consiga remover os dados sozinho. A notificação do BeReal não aparecerá mais depois que você reinstalar o aplicativo. Desinstale e reinstale o aplicativo para corrigir o problema. Você pode experimentá-lo seguindo estas instruções.

No menu do seu dispositivo, selecione Configurações . Para chegar a Sê real clique Aplicativos > Ver todos os aplicativos . Quando a caixa de diálogo de confirmação aparecer, toque em Desinstalar > OK . Ele pode ser baixado e instalado na Google Play Store. Por último, mas não menos importante, teste se a notificação Time to BeReal aparece agora que você a adicionou.

Suporte técnico

Depois de seguir todas as etapas de solução de problemas acima, se você ainda tiver problemas de notificação, talvez precise de suporte técnico. Se precisar de mais assistência, entre em contato com o desenvolvedor do aplicativo ou com o departamento de suporte ao cliente do fabricante do seu dispositivo. Se a notificação do BeReal falhar, eles podem fornecer orientação especializada e diagnosticar qualquer problema subjacente de hardware ou software.

Empacotando

Então, é assim que consertamos o problema do BeReal Notification que não está funcionando. Esperamos que os métodos de solução de problemas mencionados anteriormente neste artigo tenham ajudado você. Para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

