11/09 Org. ‘Profundamente ofendido’ pela fusão do PGA Tour e LIV Golf

Uma importante organização comemorativa do 11 de setembro está dando o pontapé inicial na decisão da PGA de unir forças com o LIV Golf Tour, apoiado pela Arábia Saudita … dizendo que a mudança nada mais é do que um ato de traição.

9/11 Families United – um grupo de milhares de familiares cujos entes queridos foram mortos ou impactados durante os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 – conta TMZ Sports está “chocado e profundamente ofendido” com as notícias de terça-feira sobre a fusão PGA/LIV.

“O comissário da PGA, Jay Monahan, cooptou a comunidade do 11 de setembro no ano passado no acordo inequívoco da PGA de que o projeto Saudi LIV nada mais era do que uma lavagem esportiva da reputação da Arábia Saudita”, disse o presidente Terry Stradacujo marido morreu na Torre Norte do World Trade Center, disse em um comunicado.

Getty Jogadores da PGA estão chateados com a fusão com o LIV Golf depois que as organizações encerram a disputa amarga



“Mas agora a PGA e Monahan parecem ter se tornado apenas mais mercenários sauditas pagos, gastando bilhões de dólares para limpar a reputação saudita para que os americanos e o mundo esqueçam como o Reino gastou seus bilhões de dólares antes do 11 de setembro para financiar o terrorismo, espalhar seu ódio vitriólico pelos americanos e financiar a Al Qaeda e o assassinato de nossos entes queridos”.

Claro, os sequestradores do 11 de setembro tinham fortes laços com a Arábia Saudita. Quinze dos dezenove homens que realizaram o ataque eram cidadãos do país do Oriente Médio. O líder da Al Qaeda, Osama bin Laden, também nasceu na Arábia Saudita em 1957.

Apesar dos sequestradores terem vindo em grande parte da Arábia Saudita, o país sempre negou ter participado do ataque terrorista que matou quase 3.000 pessoas. O FBI e a CIA também afirmaram que a Arábia Saudita não estava por trás dos ataques.

“Não se engane – nunca esqueceremos”, acrescentou Strada.

Monahan está bem ciente da reação dirigida aos jogadores que pularam para o LIV no ano passado – ele foi questionado anteriormente sobre o 11 de setembro Families United chamando isso de um ato de traição na época … e ele sentiu que era necessário para esses atletas pedir desculpas aos afetados pelos ataques terroristas.

É seguro dizer que a organização do 11 de setembro. não sente mais que suas palavras foram sinceras.

“O Sr. Monahan falou no verão passado sobre conhecer pessoas que perderam entes queridos em 11 de setembro, depois se perguntou em voz alta na televisão nacional se os LIV Golfers já tiveram que se desculpar por serem membros do PGA Tour. Eles agora – assim como ele. Os líderes do PGA Tour deveriam ter vergonha de sua hipocrisia e ganância.”

“Toda a nossa comunidade do 11 de setembro foi traída pelo comissário Monahan e pela PGA, pois parece que a preocupação deles com nossos entes queridos foi apenas uma fachada em sua busca por dinheiro – nunca foi para honrar o grande jogo de golfe.”