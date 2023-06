11 maneiras de corrigir Fortnite continua travando no lançamento ou inicialização 2023

O Fortnite da Epic Games, um jogo multijogador online imensamente popular, cativou milhões de jogadores em todo o mundo. No entanto, pode ser frustrante e atrapalhar sua experiência de jogo, no entanto, se você encontrar travamentos durante o lançamento ou inicialização do jogo. Bem, essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste artigo de solução de problemas, ajudaremos você a resolver o problema do Fortnite continua travando ao iniciar ou inicializar. Portanto, vamos começar com o guia.

Possíveis causas por trás desse problema:

No Fortnite, drivers gráficos desatualizados são uma das principais causas de travamentos. Você pode enfrentar falhas do Fortnite na inicialização devido à incompatibilidade entre os componentes de hardware do seu computador ou outro software instalado. Além disso, não atende aos requisitos mínimos do sistema. Ao iniciar um jogo, arquivos de jogo corrompidos ou ausentes também podem causar uma falha.

Consertar Fortnite continua travando ao iniciar ou inicializar

Então, aqui estão algumas correções que têm o potencial de resolver o Fortnite que continua travando em problemas de inicialização ou inicialização. Portanto, vamos começar com as correções:

Correção 1: verifique os requisitos do sistema

Você deve garantir que seu computador atenda aos requisitos mínimos e recomendados para o Fortnite. Para verificar se suas configurações de hardware e software são compatíveis com as especificações do jogo, visite o site oficial da Epic Games ou leia a documentação do jogo.

Sistema operacional: Windows 7/8/10 ou macOS Sierra/High Sierra

Processador: Intel Core i5 (ou equivalente)

Memória: 8GB RAM

Placa Gráfica: DirectX 12 compatível com pelo menos 2 GB VRAM

Armazenamento: Espaço livre suficiente para a instalação do jogo

Conexão com a Internet: Conexão estável com a Internet para jogos online

Correção 2: verifique a compatibilidade do jogo

Certifique-se de que seus componentes de hardware e aplicativos de software sejam compatíveis porque, às vezes, devido a problemas de compatibilidade, o Fortnite continua travando ao iniciar ou inicializar. Enquanto isso, você deve verificar se existem conflitos ou incompatibilidades conhecidas que possam causar a falha do Fortnite. No entanto, pode ser possível resolver esse problema atualizando drivers ou softwares incompatíveis. Certifique-se de que o Fortnite é compatível com seu sistema operacional. Se o seu sistema operacional requer atualizações ou patches, verifique-os para garantir que seu jogo seja compatível.

Para executar todos os programas sem problemas em seu sistema Windows, você deve sempre atualizar seus drivers gráficos. Para fazer isso:

Inicialmente, para abrir o Menu de acesso rápido clique com o botão direito do mouse no Menu Iniciar .

Na lista, selecione Gerenciador de Dispositivos .

Para expandir a categoria de Adaptadores de vídeo clique duas vezes nele.

Clique com o botão direito o nome da placa gráfica dedicada.

Atualizar driver > Escolha Pesquisar drivers automaticamente . Clique

Agora, sempre que uma atualização estiver disponível, ela será baixada e instalada automaticamente.

Para alterar os efeitos, reinicie o computador quando terminar.

Também é possível baixar o driver gráfico mais recente diretamente do site oficial do fabricante e instalá-lo manualmente. Os usuários podem atualizar o aplicativo GeForce Experience para suas placas gráficas no site oficial da Nvidia. Enquanto isso, os usuários de placas gráficas AMD podem encontrar informações em seu site.

Correção 4: execute o Fortnite como administrador

Você deve executar o arquivo exe do jogo como administrador para evitar problemas com os privilégios da conta do usuário. Além disso, verifique se o cliente Steam está sendo executado como administrador no seu computador. Para conseguir isso:

Clique com o botão direito o arquivo do aplicativo Fortnite.

Selecione Propriedades > Compatibilidade .

Depois marque a opção Execute este programa como administrador checkbox.

Aplicar e então selecione OK. Para salvar as alterações, clique eme então selecione

Para reduzir falhas do sistema, problemas de compatibilidade e falhas, os usuários de PC e os jogadores de PC devem sempre atualizar as compilações do sistema operacional Windows. Além desses recursos, a versão mais recente inclui uma variedade de melhorias, patches de segurança e aprimoramentos. Para isso, siga estes passos:

Para abrir o menu Configurações do Windows, pressione Vitória+eu .

atualização do Windows seção, selecione Verifique se há atualizações . Depois, noseção, selecione

Você pode instalar uma atualização de recurso se estiver disponível.

Agora, seja paciente enquanto a atualização está sendo concluída.

Por fim, reinicie o computador assim que a atualização for instalada.

Correção 6: Defina Alta Prioridade no Gerenciador de Tarefas

Usando o Gerenciador de Tarefas, defina a prioridade do seu jogo no segmento mais alto para que o Windows execute o jogo adequadamente. Veja como:

Primeiramente, clique com o botão direito o Menu Iniciar e selecione Gerenciador de tarefas .

Vou ao Detalhes guia > Clique com o botão direito a tarefa do jogo Fortnite.

Definir prioridade está configurado para Alto . Certificar-seestá configurado para

Feche o Gerenciador de Tarefas.

Por último, mas não menos importante, execute o Fortnite no seu PC para determinar se ele trava.

Correção 7: Feche as tarefas em execução em segundo plano

É comum que tarefas ou programas em segundo plano consumam muita CPU ou Memória, reduzindo o desempenho do sistema. É, portanto, bastante comum encontrar problemas de inicialização, como travamento, atraso e não carregamento. Você pode simplesmente fechar todas as tarefas em execução em segundo plano que não são necessárias. Aqui estão os passos:

Em primeiro lugar, para abrir o Gerenciador de Tarefas, pressione o botão Ctrl+Shift+Esc chaves.

Clique no Processos guia > Selecione as tarefas que estão sendo executadas desnecessariamente em segundo plano.

Finalizar tarefa . Para fechar cada tarefa uma a uma, clique em

Em seguida, reinicie o computador.

Correção 8: desative o firewall do Windows ou o programa antivírus

Talvez a proteção padrão do Windows Defender Firewall ou um programa antivírus de terceiros esteja impedindo o funcionamento correto do arquivo do jogo ou da conexão contínua. Para evitar esses problemas, desative ou desligue temporariamente o firewall e a proteção em tempo real. Depois disso, você deve tentar executar o Fortnite no PC novamente para ver se o problema foi corrigido. Veja como:

Primeiro, vá para o Menu Iniciar e digite firewall.

Firewall do Windows Defender . Depois disso, nos resultados da pesquisa, selecione

Ativar ou desativar o Firewall do Windows Defender . Agora, no painel esquerdo, clique em

Desative o Firewall do Windows Defender (não recomendado) opção para ambos Privado e Configurações de rede pública. Após, clique no botão(não recomendado) opção para ambos

Para salvar as alterações, clique em OK uma vez que as seleções foram feitas.

Reinicie o computador assim que terminar. Em seguida, verifique se o problema do Fortnite que fica travando na inicialização foi resolvido ou não.

Correção 9: Reinstale o DirectX

Pode ser necessário reinstalar o DirectX do site oficial da Microsoft em seu PC/laptop. Para instalar o DirectX, basta baixar e executar o pacote de instalação. Você precisará do DirectX 12 ou superior para jogar Fortnite.

Correção 10: Definir alto desempenho nas opções de energia

Você pode otimizar seu sistema Windows configurando o modo de alto desempenho se ele estiver sendo executado no modo balanceado. No entanto, esta opção consumirá mais energia ou vida útil da bateria. Veja como fazer:

Inicialmente, no Menu Iniciar, digite Painel de controle e clique nele.

Hardware e Som > Selecione Opções de energia . Depois, vá paraSelecione

Alta performance . Selecione

Seu computador deve ser desligado completamente depois que você fechar a janela. Clique no menu Iniciar e selecione Energia> Desligar .

Ligue o computador depois que ele tiver sido totalmente desligado.

Correção 10: Reinstale o Microsoft Visual C++ Runtime

Se você tiver vários problemas ou erros de jogos em seu computador, reinstale o Microsoft Visual C++ Runtime. Para fazer isso, siga estas etapas:

Inicialmente, para abrir o Menu Iniciar pressione a tecla Windows.

Aplicativos e recursos e clique nele. Na página de resultados da pesquisa, digitee clique nele.

Na lista, localize o Programa(s) Microsoft Visual C++ .

Para desinstalar um programa, selecione-o e clique em Desinstalar .

Para obter a versão mais recente do Microsoft Visual C++ Runtime, visite o site oficial da Microsoft.

Para alterar os efeitos, instale-o em seu computador e reinicie-o. Em seguida, verifique se o problema do Fortnite que fica travando na inicialização foi resolvido ou não.

Correção 11: Execute uma inicialização limpa

É possível que alguns aplicativos e seus serviços sejam iniciados automaticamente assim que o sistema inicializar. Esses aplicativos ou serviços definitivamente usarão muita conectividade com a Internet e recursos do sistema nesse caso. Se você estiver enfrentando o mesmo problema, tente uma inicialização limpa em seu PC para identificar o problema. Aqui estão os passos:

Em primeiro lugar, para abrir a caixa de diálogo Executar, pressione Vitória+R .

Depois disso, digite msconfig e pressione Enter para abrir Configuração do sistema .

No Serviços guia, verifique Ocultar todos os serviços da Microsoft .

Desativar tudo > Aplicar e então OK . Para salvar as alterações, clique eme então

Selecione os Comece guia > Abra o Gerenciador de Tarefas .

Comece . Ele abrirá a interface do Gerenciador de Tarefas. Nesta aba, selecione

Depois, selecione a tarefa com o maior impacto na inicialização.

Desativar assim que forem selecionados. Para desativá-los, clique emassim que forem selecionados.

Repita as etapas para cada programa que tenha um alto impacto na inicialização.

Em seguida, reinicie o computador para garantir que as alterações tenham efeito. Em seguida, verifique se o Fortnite que fica travando no lançamento é resolvido.

Resumir

Então, isso é tudo o que temos para você sobre como corrija o Fortnite que continua travando em problemas de inicialização ou inicialização. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Para mais informações, comente abaixo e avise nossa equipe se você tiver alguma dúvida ou pergunta sobre o assunto.

