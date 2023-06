As Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) anunciaram a prorrogação do período de inscrição referente ao Vestibular 2023/2. Inicialmente, as inscrições seriam recebidas até o dia 2 de junho. Com a prorrogação, os interessados poderão se inscrever até as 15 do dia 12 de junho de 2023.

De acordo com as orientações do edital, as inscrições serão recebidas virtualmente. Desse modo, para se inscrever, o estudante deverá acessar o site do Vestibular Fatec em computador ou dispositivo móvel e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

No momento do cadastro, os candidatos deverão informar todos os dados pessoais solicitados e também os dados escolares. É também durante a inscrição que o estudante deve indicar duas opções de curso de graduação, sendo a prioritária a 1º opção.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido. Com a prorrogação, os pagamentos serão recebidos até 13 de junho. De acordo com o edital, o valor integral da taxa de inscrição será de R$ 91,00 (noventa e um reais).

Isenção e redução da taxa

As Etecs já receberam os pedidos de isenção e de redução do valor da taxa de inscrição. Os solicitantes já podem consultar o resultado no site da instituição.

Conforme indicado no edital, nesta edição do Vestibular as Fatecs irão ofertar seis mil isenções. Puderam solicitar a isenção os candidatos que cumulativamente: tenham cursado o Ensino Médio no território nacional brasileiro; estão concluindo o 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos – EJA; e estejam integrados a grupo familiar cuja renda bruta mensal corresponda a 2 salários-mínimos per capta.

Para solicitar a redução de 50% do valor da taxa de inscrição, os candidatos devem cumprir os seguintes requisitos: estar regularmente matriculado em uma das séries do ensino fundamental ou médio ou fazer curso pré-vestibular ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação; e ter remuneração mensal inferior a 2 salários-mínimos ou estar desempregado.

Provas do Vestibular 2023/2

Para a classificação dos candidatos, as Fatecs aplicarão provas para todos os cursos. O cronograma do Vestibular Fatec 2023/2 indica que a aplicação das provas sobre conteúdos do Ensino Médio está marcada para o dia 25 de junho de 2023. A aplicação será no período da tarde, das 13h às 18h (horário de Brasília).



A divulgação dos locais de prova está prevista para o dia 21 de junho, a partir das 15h, por meio do site do Vestibular. Haverá locais de prova em diversos municípios do Estado de São Paulo.

Conforme o edital, a prova contará com 54 questões objetivas sobre disciplinas ministradas durante o Ensino Médio e por uma redação em Língua Portuguesa. Desse modo, a prova abarcará as seguintes disciplinas: Biologia, Língua Portuguesa, Física, Química, Geografia, História, Matemática, Inglês. Já a prova de redação apresentará um tema da atualidade para que os candidatos desenvolvam um texto argumentativo.

Resultados

A divulgação do gabarito oficial das provas esta prevista para o dia 26 de junho. A divulgação do resultado do Vestibular 2023/2, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 11 de julho, a partir das 15h. Os classificados devem se matricular entre os dias 12 a 14 de julho. Conforme o cronograma, a divulgação da 2ª chamada está prevista para o dia 25 do mesmo mês.

As vagas ofertadas pelas Fatecs são para mais de 50 opções de cursos presenciais e a distância. O Centro Paula Souza, uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo, é a instituição responsável pela administração das Fatecs.

Acesse o edital do Vestibular Fatec na íntegra para mais informações.

