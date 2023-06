O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) liberou nesta quarta-feira, dia 31 de maio, a consulta aos locais de prova do Processo Seletivo 2023/2 para cursos técnicos e para cursos de graduação.

Desse modo, os candidatos já podem conferir onde realizarão o exame por meio do site do IFRS. Haverá locais de prova nos campi do Instituto localizados nas seguintes cidades: Bento Gonçalves, Canoas, Porto Alegre (capital), Rio Grande, Rolante e Vacaria. O IFRS disponibilizou documento com os endereços de todos esses campi. Confira aqui.

As provas serão aplicadas em 4 de junho

De acordo com o cronograma do Processo Seletivo 2023/2, a aplicação das provas do Vestibular 2023/2 está marcada para o dia 4 de junho de 2023, próximo domingo, no período da manhã. O início das provas será às 8h30 impreterivelmente, considerando o horário de Brasília.

De acordo com as orientações do IFRS, para ter acesso aos locais de prova os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto. Além disso, é necessário levar caneta de tinta azul ou preta fabricada em material transparente. Ainda conforme as orientações do Instituto, o candidato deverá comparecer ao local de provas uma hora antes do início do exame .

A avaliação será composta por questões objetivas de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e por uma proposta de redação em Língua Portuguesa. Na redação os candidatos deverão demonstrar que dominam a norma padrão da língua.

De acordo com o cronograma, o IFRS vai publicar o gabarito preliminar da prova no dia 5 de junho, próxima segunda-feira. Os interessados poderão interpor recursos nos dias 6 e 7 do mesmo mês. Após a análise dos recursos, o gabarito definitivo será liberado em 12 de junho.

Processo Seletivo 2023/2

Essa edição do processo seletivo visa o preenchimento de vagas em diversos cursos técnicos concomitantes e subsequentes ao Ensino Médio e cursos de graduação, com ingresso no 2º semestre de 2023.



Além dessa modalidade tradicional, com a aplicação de provas, o Processo Seletivo 2023/2 conta com mais duas formas de seleção: aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e sorteio público.

Desse modo, no momento da inscrição os candidatos puderam escolher entre uma das três modalidades. Assim, aqueles que optaram pela seleção via Enem ou pelo sorteio público estão dispensados de fazer a prova aplicada no próximo domingo (4).

Seleção via Enem

Para a seleção via notas do Enem o IFRS aceitou o uso das notas das edições do exame ocorridas entre os anos de 2017 e 2022. Desse modo, somente os candidatos que tenham feito uma dessas edições puderam escolher essa modalidade de seleção no momento da inscrição.

O Instituto vai considerar as notas das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; e Redação. Os pesos das notas de cada prova variam de acordo com a área do curso pretendido. Além disso, o IFRS exigiu que o candidato tenha obtido nota acima de zero para participar da seleção.

Vagas e resultado

Conforme estabelecido através de edital, para os cursos de graduação, a oferta total do IFRS é de 487 vagas. Há oportunidades para ingresso no 2º semestre de 2023 nos seguintes cursos:

Bacharelado em Agronomia;

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Tecnologia em Gestão Ambiental;

Tecnologia em Logística;

Licenciatura em Ciências da Natureza;

Licenciatura em Pedagogia.

Entre os cursos técnicos ofertados estão Agroecologia, Guia de Turismo, Informática, Automação Industrial, entre outros. Confira a lista completa de cursos com o quadro de vagas na página do Processo Seletivo IFRS 2023/2.

De acordo com o cronograma, o resultado final, com a lista de convocados em 1ª chamada, será publicado em 16 de junho, às 18h.

