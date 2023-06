Trabalhar remotamente no exterior implica prestação de serviços a uma empresa sediada em outro país a partir de sua localização atual, digamos Brasil. Por isso que hoje, iremos ensinar como trabalhar fora do Brasil em home office.

Mas antes de aceitar tal proposta ou procurar uma posição em tal estrutura, é crucial que você considere os seguintes pontos. Por exemplo, uma delas é lembrar que não será aplicável a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Sendo assim, ao aceitar um emprego em uma empresa internacional, as regras que você deve seguir provavelmente serão modeladas de acordo com as leis trabalhistas de onde a empresa está, ou seja, o país da sede.

Como as empresas estrangeiras podem se beneficiar de funcionários em Home Office?

Um dos principais requisitos para conseguir um emprego remoto no exterior é a fluência em um segundo idioma, sendo o inglês o idioma de escolha. Pois, a comunicação com superiores, líderes de equipe e clientes é exigida como parte do trabalho. Então, as empresas de contratação procuram candidatos que sejam fluentes no idioma.

O idioma oficial dos negócios pode não ser o inglês, dependendo da localização da empresa. Então, é altamente desejável que o candidato ao cargo tenha pelo menos uma compreensão fundamental da língua nacional. Além disso, esteja trabalhando ativamente para melhorar sua língua de comando, tanto na forma falada quanto na escrita.

O que deve pensar ao receber uma proposta de trabalho remoto no exterior?

Normalmente, o salário de um profissional para um trabalho que rende R$ 8 mil no Brasil pode chegar a R$ 20 mil se o trabalho for terceirizado para uma empresa estrangeira.

Mas, o salário por si só não deve ser usado para determinar se você deve aceitar um trabalho remoto em outro país. Na verdade, é preciso considerar também, o horário de trabalho. Pois o turno de trabalho, pode ter um efeito imediato em sua rotina diária. Assim como, nos horários que você espera estar disponível para o negócio.

Uma empresa sediada em Nova York, por exemplo, você terá 2 horas atrás do horário de Brasília. Se você tem que começar o dia às 8 horas lá, serão 10 horas no Brasil.



Outro fator a considerar, é a legislação trabalhista, que será a do país que você está trabalhando. Como resultado, as normas relativas ao salário mínimo, pagamento de horas extras, férias, licença médica e outros benefícios tendem a diferir significativamente daquelas do Brasil.

Mas, existem benefícios neste tipo de trabalho como:

moeda mais valiosa;

empresa estrangeira lhe dá a oportunidade de ser pago em uma moeda com maior poder aquisitivo do que o real. Por exemplo, como o dólar dos Estados Unidos ou a libra esterlina do Reino Unido.

Desta forma, você precisará decidir para qual plataforma, banco ou fintech seu pagamento será enviado, levando em consideração os impostos e taxas de câmbio.

Além disso, trabalhando para uma empresa internacional é uma distinção notável em seu currículo. Afinal, agregará valor e qualificação à sua carreira profissional e possivelmente levando a oportunidades de trabalho mais interessantes.

O que fazer no período entre a proposta de trabalho, e o 1º dia de atividade remota?

De maneira geral, as etapas que deve percorrer desde a proposta de trabalho remoto, até o primeiro dia de exercício da função, são:

Aprender melhor o idioma;

Conhecer mais sobre a empresa;

Obtendo equipamentos necessários (computador, laptop, internet de alta velocidade etc.); e,

Coordenar o horário de trabalho da empresa com o do trabalhador remoto.

Quais necessidades são essenciais para trabalhar em Home Office no exterior?

Para fazer trabalho remoto para uma empresa no exterior, você precisará do seguinte:

Ter uma conta PJ

É totalmente viável para uma pessoa fisicamente presente realizar trabalho remoto no mundo exterior. Aliás, isso implica na obtenção do próprio CNPJ (ou seja, abertura de empresa).

Aprender a tirar notas fiscais para trabalhar em Home Office

Semelhante a um recibo de imposto, uma fatura deve acompanhar qualquer transação comercial internacional que exceda U$ 3.000 em valor ou seu equivalente em moeda estrangeira.

Aliás, o pagamento é processado usando instituições bancárias, empresas de tecnologia financeira ou plataformas online especializadas.

Efetuar a operação de câmbio

O processo de troca de moeda consiste no câmbio de moeda estrangeira pela moeda local do país onde se realiza a transação. Ou seja, bancos, fintechs e/ou provedores de plataformas que oferecem esse tipo de solução também podem ajudar durante este procedimento.

Criando uma Nota Fiscal Brasileira

Se você for uma pessoa jurídica, você é obrigado por lei a emitir uma nota fiscal, independentemente de quem a gerou. Além disso, as notas geradas para transações internacionais são usadas para fins fiscais e não para maximização de lucros, como é o caso das transações domésticas.

Garanta o pagamento dos impostos

Os dois tipos mais comuns de impostos retidos de trabalhadores em Home Office no exterior são o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e o Imposto de Renda.