Não é segredo que os consumidores atualmente, preferem ter opções de refeições rápidas e variadas do que começar a cozinhar do zero. Então, isso se reflete na ascensão meteórica do mercado de franquias de alimentos nos últimos anos. Por isso, que hoje, indicaremos franquias de alimentação que podem te deixar rico.

Franquias de alimentação que podem te deixar rico

Na sequência, apresentamos algumas franquias de alimentação que possuem potencial de te deixar rico em pouco tempo.

Camarão & Cia

Participar do crescimento da maior rede de fast food do Brasil especializada em pescado é o que ocorre ao se associar à Camarão & Cia. Pois, a rede possui mais de 40 locais estrategicamente localizados em todo o Brasil. Assim, proporcionando aos franqueados uma oportunidade de negócio altamente lucrativa.

Você pode tornar-se uma parte de uma das marcas mais conhecidas e amadas do país. Com isso, pode ter acesso a treinamentos exclusivos, suporte especializado e todos os benefícios de ser um franqueado.

Por isso, não deixe de abrir seu próprio negócio com a Camarão & Cia, uma das oportunidades de investimento mais promissoras para 2023.

Portanto, confira as informações de Investimento e Retorno:

Necessidade de espaço físico: entre 35 m 2 e 50 m 2 ;

e 50 m ; Necessidade de colaboradores: entre 10 e 15;

Previsão de faturamento mensal: R$ 140 mil;

Necessidade de investimento: entre R$ 500 mil e R$ 600 mil;

Previsão de retorno do investimento: 36 meses.



Você também pode gostar:

Docecleta

Um revolucionário conceito de negócio que se destaca no setor de franchising é a Docecleta. Em síntese, a franquia de alimentação fornece aos empresários uma ampla gama de modelos de negócios para escolher. Dessa maneira, permitindo-lhes lançar um empreendimento com um mínimo de desembolso de capital e o máximo potencial de lucro.

Além disso, a Docecleta se destaca pela alta qualidade de suas mercadorias, que são feitas com componentes de origem criteriosa e minuciosamente preparadas. Com isso, essa dedicação à qualidade e satisfação do cliente tem sido a base do sucesso da empresa ao longo dos anos.

Não surpreendente é de que a empresa se tornou líder do setor devido a todas as características especiais e vantagens que oferece. Por isso, se você está olhando para começar um negócio com grandes chances de sucesso, a oportunidade de franquia Docecleta pode ser uma boa opção.

Saiba quais são as informações de Investimento e Retorno:

Necessidade de investimento: R$ 120 mil;

Taxa de franquia: R$ 30 mil;

Royalties: 5% sobre o faturamento;

Marketing: 2% sobre o faturamento;

Previsão de faturamento anual: mais de R$ 1 milhão;

Margem de lucro: entre 18% e 20%;

Previsão de retorno do investimento: entre 15 e 26 meses.

Nuts

Seguindo as dicas dos hábitos alimentares europeus, a conhecida franquia de crepes e waffles Nuts oferece uma experiência gastronômica premium de serviço rápido.

A Nuts, conhecida por suas marcas premium, serve crepes e waffles personalizados com uma grande variedade de recheios como Nutella. Essa é uma das mais bem-sucedidas franquias de alimentação, devido ao seu conceito inovador, o que a ajudou a se destacar no mercado.

Então, aproveite a chance de ingressar na família de franquias Nuts e fazer parte do passado histórico da marca na indústria de franquias de alimentos. Pois, ela oferece ao franqueado, duas opções de modelos de negócios: Loja e Quiosque.

Informações de Investimento e Retorno – Modelo Loja:

Necessidade de espaço físico: a partir de 25 m 2 ;

; Previsão de faturamento mensal: R$ 70 mil;

Necessidade de colaboradores: 4;

Necessidade de investimento: R$ 300 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 24 e 36 meses.

Assim, também confira as informações de Investimento e Retorno – Modelo Quiosque:

Necessidade de espaço físico: a partir de 6 m 2 ;

; Necessidade de colaboradores: 3;

Necessidade de investimento: R$ 160 mil;

Previsão de faturamento mensal: R$ 50 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 15 e 24 meses.

Biscoitê

A cafeteria Biscoitê é conhecida por seus deliciosos e exclusivos biscoitos artesanais. Embora o café é a grande atração, clientes da Biscoitê têm mais interesse ??na aventura de descobrir um mundo de biscoitos.

O tíquete médio é três vezes superior ao dos cafés mais convencionais, devido à variedade de opções disponíveis, tanto para consumo imediato quanto para apresentação especial. A inovadora e altamente rentável franquia de alimentação é construída em torno do casamento perfeito entre café e biscoitos artesanais.

Informações de Investimento e Retorno – Modelo Loja:

Necessidade de espaço físico: entre 20 m 2 e 40 m 2 ;

e 40 m ; Necessidade de investimento: R$ 396 mil;

Previsão de faturamento mensal: R$ 85 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 18 e 24 meses.

Informações de Investimento e Retorno – Modelo Quiosque:

Necessidade de espaço físico: a partir de 18 m 2 ;

; Necessidade de investimento: R$ 256 mil;

Previsão de faturamento mensal: R$ 85 mil;

Previsão de retorno do investimento: entre 18 e 24 meses.