A chegada da franquia Premia Pão provou que aproveitar as conveniências promocionais é essencial para o sucesso. Quem diria que alguém poderia ganhar de tal maneira verba com um mercado de distribuição de anúncio em sacos de pão? Por isso, hoje vamos delinear o que sabemos sobre a franquia Premia Pão e como investir nela.

Existem mais de 130 franquias distribuídas pelo Brasil, atestando o enorme sucesso do negócio. Aliás, a previsão é que este algarismo continuará a aumentar nos próximos anos. Portanto, você deve agir rapidamente para aproveitar esta excelente oportunidade.

Qual o funcionamento da franquia Premia Pão?

O anúncio em sacos de pão é fundamental para o sucesso da franquia Premia Pão. Assim, as franqueadoras se beneficiariam com o marketing acessível e eficaz desse conceito revolucionário. Aliás, onde a proposta possibilita ao consumidor ter acesso contínuo a anúncios via embalagem.

O atraente é que tanto pequenas lojas locais quanto grandes organizações podem se beneficiar dessa solução prática para serviços de anúncio. Com isso, a estratégia é mais eficaz porque não é “intrusiva”, como acontece com a maioria das outras mídias. Assim, o cliente escolhe quando consumir o anúncio.

É importante observar que a Premia Pão é o único meio a recompensar diretamente seus usuários com bônus por serem clientes fiéis. Desta forma, os sorteios acontecem uma vez por mês e os prêmios mudam a cada vez.

Além disso, o franqueador permite que seus investidores conduzam a maior parte de seus negócios de casa. Dessa maneira, reduzindo os custos normalmente associados à criação de uma franquia, como a sobrecarga de manter um local físico para os clientes visitarem.

Outra vantagem é horário flexível, pois o franqueado pode definir sua própria programação e gerenciar as coisas da maneira que funcionar melhor.

Quais os custos envolvidos em adquirir uma unidade franqueada Premia Pão?

Agora, a Premia Pão tem um novo formato para atender as necessidades dos clientes em cidades menores, bem como em cidades maiores. Pois, o franqueado pode ter uma franquia da marca em cidades com até 50.000 pessoas com um investimento inicial de R$ 6 mil.

Ademais, este valor representa uma redução de 50% no custo do modelo padrão que é projetado para áreas com mais de 100.000 habitantes.

Ainda, a franqueadora investe em tecnologias de ponta para aprimorar a qualidade do serviço e a experiência do cliente.

Como resultado, foi desenvolvido um aplicativo móvel por meio do qual, os usuários podem digitalizar códigos QR com as câmeras de seus telefones para assistir a anúncios das franqueadoras participantes.

Diante disso, apresentamos os valores oferecidos pela franqueadora, que representam os custos de uma unidade franqueada:

Necessidade de investimento: entre R$ 6 mil e R$ 25 mil;

Royalties: entre R$ 594,00 e R$ 838,00;

Marketing: não é cobrado;

Possibilidade de retorno do investimento: entre 2 e 6 meses;

Possibilidade de faturamento mensal: R$ 17 mil;

Lucratividade: não foi informada.

Torne-se um proprietário de uma unidade franqueada Premia Pão

Imaginamos que esteja familiarizado com a operação da franquia Premia Pão. Com isso, está interessado em saber mais sobre a oportunidade de franquia. Sendo assim, basta visitar o site da franqueadora e preencher o formulário de consulta geral.

É preciso fornecer informações pessoais e de contato básicas neste registro, bem como informações sobre seu capital de investimento disponível e o prazo que você espera para iniciar seu negócio. Assim, a proposta de modelo de negócios será enviada por e-mail imediatamente.

As etapas subsequentes do processo de seleção da franquia Premia Pão são as seguintes:

Recebimento de e-mail descrevendo as especificidades do investimento;

Se o potencial investidor ainda tiver dúvidas, a equipe de expansão do terá prazer em se comunicar com ele diretamente por e-mail ou WhatsApp;

O candidato a franqueado marcará uma reunião com o consultor de expansão;

Após a reunião, o franqueado apresenta a documentação solicitada;

Na sequência, o candidato irá passar por uma entrevista para garantir as que as informações são verídicas;

A franqueadora irá verificar se o perfil de investidor atende aos requisitos do sistema;

Finalmente, assinar o contrato de franquia, se estiver de acordo com os requisitos do sistema, se sua proposta for aceita.

Quais são as vantagens de ser franqueado dessa empresa?

O franqueador fornece uma extensa plataforma de treinamento online para seus franqueados. Logo, torna muito mais simples alcançar o sucesso nos negócios.

Os franqueados podem beneficiar-se do programa personalizado porque oferece treinamento de feito de forma virtual e presencial. Portanto, isso o deixará mais preparado para lidar com os clientes, pois saberá exatamente quais ferramentas e portas usar para fechar negócios.

Sem mencionar que no site individualizado apresentado ao investidor, é completo com uma notável automação de vendas e marketing.