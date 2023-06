O Governo Federal antecipou os pagamentos do 13º salário, que começaram neste mês de maio, mais especificamente no dia 25. Desta maneira, o abono anual está seguindo o calendário de pagamentos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Sendo assim, além dos valores usuais do benefício, os aposentados e pensionistas irão receber mais 50% de seu salário. Lembrando que, independente do 13º salário, os pagamentos do INSS possuem dois calendários separados.

Neste sentido, os benefícios são pagos primeiramente aos segurados que recebem até um salário mínimo. Após um tempo, começam a receber os segurados que recebem benefício com valor acima do piso salarial nacional.

Desse modo, o segundo grupo começa a receber o 13º salário, assim como outros benefícios, a partir do dia 1º de junho. Assim sendo, nesta data, aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo poderão realizar os saques.

Além da divisão por valores, os pagamentos do INSS são organizados de acordo com o número final do benefício, que pode ser encontrado no cartão do benefício ou no extrato de pagamentos, desconsiderando o dígito após o “tracinho”.

Calendário de pagamentos do INSS

O INSS já começou seus pagamentos para os aposentados e pensionistas a partir do dia 25 de maio. Lembrando que o 13º salário está sendo pago em duas parcelas. Como dito, existem dois calendários distintos: um para aqueles que recebem até um salário mínimo, e outro para aqueles que recebem mais.

Sendo assim, confira a seguir as datas de pagamento do INSS para quem recebe até um salário mínimo:

Número de final 1 – 25 de maio/ 26 de junho;

Número de final 2 – 26 de maio/ 27 de junho;

Número de final 3 – 29 de maio/ 28 de junho;

Número de final 4 – 30 de maio/ 29 de junho;

Número de final 5 – 31 de maio/ 30 de junho;

Número de final 6 – 1 de junho/ 3 de julho;

Número de final 7 – 2 de junho/ 4 de julho;

Número de final 8 – 5 de junho/ 5 de julho;

Número de final 9 – 6 de junho/ 6 de julho;

Número de final 0 – 7 de junho/ 7 de julho.

Confira agora o calendário para quem recebe mais de um salário mínimo:



Você também pode gostar:

Número de finais 1 e 6 – 1º de junho/ 3 de julho;

Número de finais 2 e 7 – 2 de junho/ 4 de julho;

Número de finais 3 e 8 – 5 de junho/ 5 de julho;

Número de finais 4 e 9 – 6 de junho/ 6 de julho;

Número de finais 5 e 0 – 7 de junho/ 7 de julho.

As duas datas informadas para cada número final do benefício se referem à primeira parcela e à segunda parcela do 13º do INSS, assim como os outros pagamentos do instituto.

Antecipação do 13º salário do INSS

O 13º salário foi antecipado pelo Governo Federal, contemplando mais de 30 milhões de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social. Sendo assim, para que isso se tornasse possível, o Governo irá gastar R$ 62,6 bilhões com os pagamentos.

A antecipação dos pagamentos do 13º salário do INSS foi decidida neste mês de maio, via um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicado no Diário Oficial da União. Com isso, os pagamentos estão ocorrendo em duas parcelas.