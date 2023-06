A Brado Logística, empresa que conecta os polos de produção ao centro de consumo, com soluções logísticas inteligentes, por meio de trens e caminhões, está contratando novos funcionários na cidade de Curitiba, no Paraná. Dessa forma, confira quais são os cargos ofertados:

Analista de Atendimento ao Cliente Pleno – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Planejamento Sênior – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Projetos Pleno – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Tecnologia Sênior Product Owner – Curitiba – PR – Efetivo;

Banco de Talentos – Curitiba – PR- Banco de talentos;

Coordenador (a) de Atendimento ao Cliente – Curitiba – PR – Efetivo;

Coordenador (a) de Tecnologia Soluções Digitais – Curitiba – PR – Efetivo;

Especialista em Atendimento ao Cliente – Curitiba – PR – Efetivo;

Especialista em Projetos – Curitiba – PR – Efetivo.

Mais sobre a Brado Logística

Sobre a Bravo Logística, é válido frisar que, criada em 2011, a empresa oferece soluções na logística de movimentação de contêineres aos principais polos de produção e consumo do Brasil. Planeja e realiza operações que combinam de forma inteligente diferentes modais com a rede nacional de terminais, armazéns e portos.

A Brado possui estrutura própria composta por mais de 20 locomotivas, mais de 4,6 mil contêineres e 2,4 mil vagões, equipamentos, armazéns e terminais, complementadas por meio de parcerias estratégicas nos principais centros de consumo do país.

Por fim, com atuação cada vez mais adaptada às necessidades do mercado de importação, exportação e mercado interno, a empresa preza pela excelência na movimentação de contêineres no Brasil, focado na integração multimodal.

Como se inscrever?

Agora que a lista de vagas da Bravo Logística já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



