O período de inscrição para o Processo Seletivo Unificado 2023/2 promovido pela Universidade Regional do Cariri (URCA) chega ao fim nesta quinta-feira, dia 1º de junho de 2023. Desse modo, os interessados poderão realizar o cadastro até as 23h59 de hoje.

Esse vestibular visa a seleção de novos alunos para ingresso no 2º semestre letivo deste ano em todos os campi da URCA.

Inscrições

Conforme as orientações do edital, as inscrições serão recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da CEV. Nesse sentido, para se inscrever, o estudante deverá acessar o site e preencher o formulário de inscrição nele disponível.

No momento da inscrição os candidatos deverão informar os dados pessoais e a opção de curso desejada. Além disso, os estudantes devem indicar se desejam participar do processo seletivo em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo no edital. A taxa é no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

A URCA já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e o resultado está disponível para consulta no site da universidade. Conforme o edital, tiveram direito ao benefício os estudantes de baixa renda que tenham cursado todo o Ensino Médio em escolas da rede pública.

Processo Seletivo Unificado 2023/2

Esse vestibular contará com apenas uma fase, com a aplicação de provas em uma etapa, em dois dias. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para os dias 1º e 2 de julho de 2023. A duração das provas será de quatro horas em cada um dos dias.

Haverá locais de prova nos seguintes municípios: Barbalha, Campos Sales, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Mauriti e Missão Velha.



O Processo Seletivo Unificado 2023/2 compreenderá dois conjuntos de provas objetivas e uma prova de redação em Língua Portuguesa, que abrangerá as matérias e disciplinas do Núcleo Comum Obrigatório do Ensino Médio, com a seguinte distribuição:

Prova Objetiva I : 60 (sessenta) questões objetivas de Física, Matemática, Química e Biologia;

: 60 (sessenta) questões objetivas de Física, Matemática, Química e Biologia; Prova Objetiva II: 60 (sessenta) questões objetivas de História, Geografia, Língua Portuguesa/ Literatura Lusófona, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).

Na prova de redação, a universidade espera que os candidatos demonstrem ter o domínio da norma padrão do português.

Oferta de vagas

Conforme o edital, ao todo, a URCA está ofertando 1.295 vagas para diversos cursos de graduação presenciais. O ingresso dos aprovados será ainda no segundo semestre letivo deste ano. As oportunidades estão distribuídas entre as seguintes unidades da URCA: Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha, Iguatu e Campos Sales.

O edital estabelece ainda que há vagas para cursos de diversas áreas. Entre os cursos com vagas disponíveis estão Direito, Pedagogia, Artes Visuais e Medicina, sendo 30 vagas para esse último curso.

Parte das vagas ofertadas estão reservadas para estudantes que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, de acordo com as políticas de ações afirmativas da instituição.

Desse modo, há recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para candidatos pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD). Os interessados devem conferir todos os critérios no edital, já que a comprovação é obrigatória em caso de aprovação.

Sobre a URCA

A URCA é uma das mais importantes instituições públicas de ensino superior no fortalecimento do desenvolvimento regional do Cariri. Ao todo, a URCA oferece 32 cursos de graduação de diversas áreas e conta também com 16 especializações, 9 mestrados e 2 doutorados.

A Instituição de Ensino Superior (IES) conta com um corpo discente de 11 mil alunos, já tendo formado ao longo dos últimos anos cerca de 33 mil pessoas.

Acesse o site da URCA para mais informações.

