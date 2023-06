No próximo domingo acontecerão as provas para ingresso na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR). Para os candidatos que estão em busca de uma carreira na Força Aérea Brasileira, é fundamental saber o local de realização do exame.

A organização divulgou as informações de cada local de prova e os candidatos devem verificar o endereço com antecedência para evitar imprevistos. Por isso, é importante estar atento aos horários, levar os documentos necessários e se preparar para realizar as provas com tranquilidade.

Então, não deixe de ler até o final, para saber tudo sobre este assunto. Fique conosco e boa leitura.

Concurso EEAR, saiba mais

O Concurso EEAR é uma excelente oportunidade para quem busca uma carreira profissional na área da aeronáutica. Afinal, conta com salários atrativos e formação especializada.

Como um dos principais certames na área, as provas para a Escola de Especialistas da Aeronáutica estão marcadas para o próximo final de semana. Desse modo, oferecendo 242 vagas para o nível médio e 168 vagas para o nível técnico. Aliás, a remuneração é bastante competitiva e pode chegar a R$ 5.559,15 após o curso de formação.

Com a realização das provas agendadas para o início do mês, os candidatos devem ter todo o preparo para mostrar todo o seu potencial e habilidades, tendo em vista a concorrência em busca de uma das vagas. A inscrição foi no valor de R$80,00, um preço acessível para quem deseja participar do processo seletivo.

Quem sonha em trabalhar na área da aviação tem, sem dúvida, no Concurso EEAR uma oportunidade de ouro para ingressar em uma carreira de sucesso. Por isso, é fundamental ter bom preparo e planejamento nos estudos para conquistar a vaga desejada.

Salários e requisitos do Concurso EEAR



Você também pode gostar:

O Concurso EEAR (Escola de Especialistas de Aeronáutica) é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam seguir carreira na Força Aérea Brasileira. Além de oferecer estabilidade profissional e o prestígio de trabalhar em uma instituição respeitada, a remuneração é um atrativo adicional.

Os salários do concurso variam de acordo com o cargo e a função desempenhada. No entanto, depois de passar pelo curso de formação as remunerações podem chegar a valores entre R$ 3.825,00 e R$ 5.559,15. Durante o curso, a remuneração do aluno é de R$ 1.200,00 a R$ 1.400,00.

Para conquistar uma vaga, é necessário ter ensino médio completo para o CFS e curso técnico na área pretendida para o EAGS. Além disso, é preciso ter idade entre 17 e 25 anos.

Vale lembrar que além dos salários, os aprovados no concurso EEAR também têm direito a benefícios, como assistência médica, odontológica e alimentação, que podem ser um bom complemento para a remuneração mensal. Além disso, também proporcionam estabilidade profissional e uma carreira sólida.

Como saber o local do exame?

Para saber o local das provas do concurso, o candidato deverá ficar atento aos anúncios divulgados previamente pela organização do certame. Geralmente, essas informações estão disponíveis no site oficial da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), por meio de um edital específico ou de uma lista de convocados.

Além disso, é importante que o candidato mantenha seu cadastro atualizado. Assim, informando qualquer mudança de endereço ou contato para receber as orientações na data correta. Outra opção é entrar em contato com a organização do concurso, por meio dos canais de atendimento disponíveis, como e-mail ou telefone.

É fundamental que você se programe com antecedência para evitar contratempos no dia da prova. Por isso, que é recomendável fazer um reconhecimento prévio do local, verificando o endereço, o transporte público disponível e o tempo estimado de deslocamento. Dessa forma, o candidato poderá chegar com tranquilidade e focado para realizar a prova.

Como se preparar para o concurso EEAR 2023?

A EEAR é uma das principais instituições de ensino militar do Brasil. Assim, para quem deseja seguir carreira na Aeronáutica, prestar concurso para a EEAR é uma excelente opção. A concorrência é alta, por isso, é preciso estar bem preparado.

Para começar, é importante estudar o edital do concurso para ter conhecimento sobre todas as etapas do processo seletivo. Em seguida, é necessário montar um plano de estudos que contemple todas as disciplinas previstas no edital, como Português, Matemática, Física e Inglês.

Além disso, é importante treinar a resolução de questões, pois isso ajudará a fixar o conteúdo estudado e a compreender o estilo das questões aplicadas no concurso. Por último, recomenda-se também participar de simulados e cursos preparatórios, que oferecem uma preparação mais completa e estratégica.

Assim, você poderá conquistar uma das vagas do concurso EEAR 2023.