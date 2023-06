Você tem conhecimento de que o Brasil está entre os principais países de consumo de artigos eletrônicos? De acordo com uma pesquisa realizada, o Brasil é projetado para ser o líder de mercado em comercialização de aparelhos eletrônicos até o ano de 2025. Por isso que hoje, indicaremos quais são os artigos eletrônicos mais comercializados no e-commerce em 2023.

O aumento da competição é outro efeito colateral da alta demanda. A grande diversidade de artigos à venda de eletroeletrônicos, reflete tanto nas campanhas publicitárias das maiores redes de e-commerce quanto nas menores.

Para descobrir os artigos que se destacam nesse mercado, é preciso monitorar constantemente as tendências de consumo e os avanços tecnológicos. Para auxiliá-lo nesta empreitada, listaremos os artigos e itens eletrônicos mais comercializados, bem como quaisquer inovações dignas de nota que você não pode deixar de ter em seu estoque.

Artigos eletrônicos mais comercializados no e-commerce em 2023

Comecemos pelos equipamentos eletrônicos que realmente se destacam em termos de comercialização. Verifique se a sua e-commerce tem todos eles!

Smartphones

Imagine a vida moderna sem smartphones, que tornaram tarefas tão variadas quanto pagar contas, manter contato com amigos e ler artigos como este em uma brisa.

E se consideramos a necessidade de substituição frequente desse tipo de produto, seja por falha de hardware, dano acidental ou mesmo roubo, os smartphones permanecerão na tabela de comercialização de tecnologia por algum tempo.

Portanto, mantenha um inventário de aparelhos de smartphones como o Moto G e Galaxy A, além de marcas importadas como Xiaomi e Huawei. E, naturalmente, você deve estocar dispositivos desejáveis como iPhones e modelos Galaxy S.

A conexão 5G será o recurso mais procurado em um smartphone, graças à implantação nacional da rede 5G. Por isso, dê preferência a aparelhos com esse tipo de conectividade na hora de repor seu estoque.



Notebooks

Um dos artigos eletrônicos mais procurados entre os clientes em foram os notebooks. Após o período de isolamento, os notebooks voltaram a fazer parte do cotidiano das pessoas devido ao aumento do trabalho remoto e ensino à distância.

Ao longo de 2023, houve a constatação de aumento significativo, nos mecanismos de busca da internet, sobre os termos “notebook gamer” e “notebook para estudar” estavam entre os termos mais buscados pelos clientes que procuram essa categoria de aparelho.

O que isso mostra é que os clientes estão interessados ??em ambos os modelos de ponta, com especificações poderosas voltadas para jogos e notebooks econômicos para uso na escola ou no local de trabalho.

Projetores e data show

Devido ao seu pequeno tamanho e preço razoável, os projetores se tornaram uma categoria popular de eletrônicos de consumo nos últimos anos. Devido ao crescente interesse do consumidor, os projetores agora são comumente encontrados nos displays de pequenas e médias lojas de eletrônicos que operam em mercados online.

Para dar uma ideia da demanda, um comparador de preços chamado Buscapé fez um estudo que constatou um aumento de 112,41% nas buscas por projetores e data shows entre o final de outubro e o início de novembro, quando as pessoas se preparavam para a Copa do Mundo.

Um aumento impressionante que demonstra o novo padrão de consumo de vídeo entre os brasileiros.

Caixas de som bluetooth

Caixa de som de bluetooth, a fada dos encontros de galera, é outro item campeão de comercialização que não deve ficar indisponível em nenhum e-commerce de eletrônico.

Além das marcas bem estabelecidas como JBL e LG, vale a pena estocar artigos de fabricantes estrangeiros promissores. Como Anker, Blitzwolf e Goldentec devido a seus preços competitivos ganharam popularidade em 2023.

Acessórios eletrônicos mais comercializados no e-commerce em 2023

Falaremos sobre acessórios eletrônicos de alta rotatividade, essenciais para estoque de qualquer loja do setor. Afinal, Só pode enviar pequenas coisas pela internet com baixo curso e comercializar aos clientes em toda parte do mundo.

SSD

O Solid-State Drive (SSD) é um componente de armazenamento semelhante ao Hard Disk Drive (HDD), mas com uma velocidade de leitura significativamente mais rápida. O SSD permite que o sistema operacional inicialize em questão de segundos e que programas pesados ??sejam carregados sem muito esforço.

Assim, os últimos lançamentos de laptops apresentam um slot de expansão SSD extra, tornando-o um componente muito procurado. A razão para a rápida rotatividade deste componente é seu preço razoável.

Placas de vídeo

O declínio na demanda por placas de vídeo dos mineradores de criptomoedas levou a uma queda vertiginosa no preço desse hardware para todos os envolvidos no mercado, dos fabricantes aos usuários finais.

Por causa desse movimento, aquele componente específico do computador voltou às prateleiras dos varejistas de eletrônicos. Como resultado, 2023 viu um aumento na demanda por membros das comunidades de jogos, arquitetura e design.