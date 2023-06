As principais provas do país abordam eventos extremamente atuais que impactaram o Brasil e o mundo em questões de atualidades e também em perguntas interdisciplinares.

Assim, é fundamental que você estude atualidades de forma eficiente para conseguir obter uma boa pontuação nas provas mais importantes do país, como os vestibulares e o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, para te ajudar e turbinar a sua preparação, o artigo de hoje trouxe um resumo com dicas sobre como estudar atualidades de forma eficiente. Vamos conferir!

Como as atualidades são cobradas no ENEM e vestibulares?

Os principais assuntos da atualidade, chamados de “atualidades”, podem aparecer nas questões de qualquer prova importante que você decidir fazer. Se você estiver fazendo um vestibular, é provável que elas apareçam tanto na primeira como na segunda fase. Além disso, esses tópicos são abordados com frequência nas questões de ciências humanas e de linguagens do ENEM.

Porém, os temas das atualidades podem estar presentes também na prova de redação, tanto na forma de tema como em algum dos textos da coletânea.

Além disso, você pode usar as atualidades como repertório para a sua redação, enriquecendo o seu texto e a sua argumentação dentro do mesmo

Qual a melhor forma de estudar atualidades?

Não existe uma única forma de estudar atualidades. Porém, algumas estratégias podem te ajudar a estudar os temas da matéria de forma ainda mais eficiente.

Confira algumas dicas que podem te ajudar nos seus estudos sobre atualidades.



Acompanhe os jornais e as notícias

É fundamental que você acompanhe diariamente os principais jornais nacionais e internacionais para se manter informado sobre os principais acontecimentos e notícias do momento.

Lembre-se de acompanhar os jornais na TV e também de ler jornais físicos e digitais para enriquecer o seu conhecimento.

Cuidado com a data dos acontecimentos

Lembre-se que as questões de atualidades provas do ENEM e dos vestibulares são elaboradas muitos meses antes de sua aplicação. Dessa forma, é improvável que um acontecimento de setembro apareça em uma prova aplicada no mês outubro.

Dessa maneira, busque estudar e se informar também sobre acontecimentos que ocorreram não somente no ano de sua prova, mas sim alguns meses ou, até mesmo, alguns anos antes da mesma.

Diversifique as suas fontes

É importante que você sempre busque informações sobre um mesmo assunto em diferentes fontes para obter perspectivas diferentes sobre os mesmos eventos. Essa estratégia irá te ajudar a ter uma visão mais abrangente e crítica dos assuntos.



Acompanhe os principais assuntos das redes sociais

Normalmente, os principais acontecimentos do momento são também comentados nas redes sociais, principalmente no Twitter e no Facebook.

Dessa maneira, é interessante que você acompanhe os grandes acontecimentos da política e da economia observando o que está sendo dito a respeito pelos internautas nas redes sociais.

Relacione com outras disciplinas

Como as atualidades podem aparecer em questões interdisciplinares e em perguntas que as relacionam com outros temas, é fundamental que você estude atualidades em relação à outras disciplinas também.

Dessa maneira, crie conexões entre eventos atuais e outras disciplinas, como história, geografia, economia, política, ciências, entre outras. Essa estratégia irá te ajudar a ampliar sua compreensão e a ver como os diferentes assuntos se relacionam.



Ouça podcasts

Os podcasts exercem a função que um dia foi exercida pelo rádio e são muito comuns hoje em dia. Você pode encontrar podcasts em uma variedade de aplicativos. Além disso, eles abordam os temas mais comentados do momento. Assim, eles podem ser muito úteis para quem quer estudar temas relevantes que podem ser cobrados nas questões de atualidades.

Outra vantagem do podcast é que você pode fazer alguma atividade enquanto o ouve, uma vez que não é necessário prestar atenção em imagens ou algo do tipo, somente no áudio.