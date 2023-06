O Senado Federal aprovou na tarde desta quinta-feira (1) a Medida Provisória (MP) que mantém os pagamentos do programa Bolsa Família na casa dos R$ 600. Além disso, o documento também prevê a manutenção do adicional do Auxílio-gás nacional. Agora o texto segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Esta MP já tinha sido votada e aprovada pela Câmara dos Deputados na última terça-feira (30) por meio de uma votação simbólica, ou seja, sem a necessidade de contagem de votos por parte dos parlamentares. A tendência natural é que o presidente Lula sancione a medida dentro de mais algumas horas.

O que muda para os usuários do Bolsa Família?

Na prática, nada muda para os usuários do programa Bolsa Família. No Brasil, uma MP tem força de lei assim que é assinada pelo presidente da república. Lula assinou esta medida e ela já estava valendo na prática. Todos os usuários já estavam recebendo o patamar mínimo de R$ 600 desde janeiro.

Contudo, apesar de ter força de lei, uma MP precisa passar pela aprovação do Congresso Nacional para não perder a validade. Deste modo, é possível dizer que a aprovação na Câmara e no Senado não muda nada nos pagamentos do benefício, mas impede que as proposições que estão sendo seguidas agora deixem de valer dentro de mais alguns dias.

A validade da MP

Especificamente a MP do Bolsa Família era válida até o final deste mês de junho. Assim, mesmo que o Congresso Nacional não aprovasse o documento agora, este benefício no valor de R$ 600 seguiria garantido por mais algumas semanas, por exemplo. Seja como for, existia uma pressa para votar o texto ainda hoje.

Dentro desta MP do Bolsa Família há um trecho que prevê a manutenção do adicional do programa Auxílio-gás. Este trecho fazia parte de uma segunda Medida Provisória, mas foi incorporado ao documento do Bolsa Família. O trecho específico do Auxílio-gás nacional perderia a validade ainda hoje.

Por que a demora?

Mas por que o Governo Federal esperou tanto tempo para aprovar o texto e correu tantos riscos de perder o adicional do Auxílio-gás? O atraso ocorreu por causa de um desentendimento interno entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados em relação ao processo de tramitação das MPs.



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) defende que as Medidas Provisórias tenham o rito natural, com passagens pelas chamadas comissões mistas, antes da análises nos plenários. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) queria que o Congresso mantivesse o rito que foi adotado na pandemia, com as MPs tramitando direto nos plenários.

Depois de muito debate, ficou acertado que ao menos para estas MPs mais urgentes, como a do Bolsa Família, o sistema adotado será o proposto por Pacheco. As demais medidas ainda entrarão em discussão em um futuro próximo.

MP definida

Abaixo, você pode conferir alguns dos pontos que ficaram definidos na MP do Bolsa Família e também do Auxílio-gás nacional. Note que a grande maioria destas regras já estão em vigência justamente porque uma Medida Provisória tem força de lei assim que é sancionada pelo presidente.

MP do Bolsa Família

Estabelece a manutenção do valor mínimo de R$ 600 por família:

Define que famílias mais numerosas poderão ganhar valores maiores;

Indica o pagamento de um adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade;

Indica o pagamento de um adicional de R$ 50 por filhos com idade entre sete e 18 anos;

Indica o pagamento de um adicional de R$ 50 por mulheres gestantes;

Indica o pagamento de um adicional de R$ 50 por mulheres lactantes;

Estabelece a regra que obriga o governo a pagar 100% do preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos no Auxílio-gás.